Quien llegue como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), va a enfrentar una bomba de tiempo, por lo que representa la institución, destacó el analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz.

El también académico afirmó que la posición de ese organismo autónomo puede generar la impugnación del proceso.

Por otro lado, añadió que en la última década, a la ASE le han dado un manejo político, “no es novedoso, ha habido un manejo político de las cuentas públicas en varios Estados”.

En ese sentido, explicó que este "método" se utiliza para proteger, castigar o amenazar a servidores públicos y en particular a los que han tenido una posición de mando en el sector público y que tienen aspiraciones políticas contrarias al poder en turno.

El académico de esa casa de estudios jesuita destacó que se tiene que ver si la terna finalista conformada por Álvaro Sánchez Jiménez, Amanda Gómez Nava y Salvador Sánchez Ruanova, se reúnen los votos necesarios para lograr la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los diputados locales.

“Parece que la LXI legislatura no entiende, que no ha tomado nota y no ha abierto los ojos respecto a los problemas que conllevan los procesos de designación viciados de origen muchas veces, la irresponsabilidad con la que son conducido”.

Alonso Muñoz recordó que hubo polémica en la elección del anterior auditor, Francisco "N", por eso, agregó que se tiene que ver la forma en que se reúne la mayoría calificada, si llega en el límite o llega con mucha fuerza del Poder Legislativo.

“Por la lógica política con la que se conducen, merma en perjuicio de la importancia que tienen estos procesos para designar a los perfiles idóneos en términos técnicos, éticos, de experiencia y trayectoria profesional”.

“Este es un problema que venimos arrastrando desde hace décadas, porque no marcan la diferencia, porque en ellos recae esta posibilidad y expectativa y tenemos más de lo mismo, un Congreso que no asume su responsabilidad y que sigue reproduciendo patrones con acciones autoritarias”.

Lo que se verá este jueves, dijo el académico de la Ibero Puebla, parece la crónica de una designación anunciada, que coloca en una posición de la mayor relevancia, en uno de los órganos constitucionalmente autónomos más importante en Puebla.

“La ASE, pese a su autonomía no ha logrado desprenderse de la lógica del poder en turno”.

Por otro lado, pronosticó que con la eventual designación de Amanda Gómez Nava, se puede repetir el error que llevó a la legislatura anterior a designar a un personaje como Francisco "N", quien hoy enfrenta acusaciones como enriquecimiento ilícito.

“En aquella ocasión, una de las grandes sombras que acompañaba a la propuesta de Romero Serrano era su cercanía con el gobernador y estamos ante el mismo escenario. Se repite el escenario de darse las condiciones de nombrarla y que asuma una posición tan importante”.

De confirmarse lo anterior, las reformas que aprobó el Congreso de Puebla y el proceso con el que se logró destituir a Francisco "N", tuvieron una dedicatoria muy clara y una decisión, "lo que hemos visto es una escenificación de un proceso de designación de esa naturaleza”, finalizó.