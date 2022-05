En el año 2022, México se sitúa en el sexto lugar de riesgo global de enfermedades mentales. Además, el 25 por ciento de la población hoy parece estos trastornos, traducidos en la distorsión de la realidad ante algo.

Así lo señaló la catedrática investigadora de la Facultad de Psicología de la UPAEP, Dulce María Pérez Torres, “las enfermedades mentales se clasifican en trastornos y tiene que ver con la posibilidad de hacer una percepción inadecuada para decir algo sobre el mundo”.

La académica de esa casa de estudios católica dijo, la enfermedad mental es sentirse enfermo, en estado de depresión, con sintomatología, “es decir me quiero morir, no me interesa la vida”.

“Desde hace dos años, con la pandemia, hay un 25 por ciento de prevalencia de la enfermedad y es posible que se aumenten las afecciones mentales”.

Alertó que eso se presenta en un 90 por ciento de la población mundial.

Pérez Torres, dijo que, la salud mental afecta a personas de todas las edades, aunque al principio de la pandemia se presentó en hombres y mujeres que salían a trabajar y no sabía si iban a mantener su empleo.

Esas angustias generaron que creciera la posibilidad de pensar en ello y por lo tanto, se dispararon las enfermedades mentales.

Después de ellos, se cuentan a los adolescentes, por no poder salir, por el confinamiento, por estar amarrados en la computadora por más de cinco y seis horas diarias.

La especialista en el área de psicología dijo que, 480 millones de personas en todo el mundo resultaron afectado por problemas de salud mental y cuatro de cada 10 personas generan a lo largo de la vida un trastorno mental.

La salud mental se cura, pero depende de la patología que presenta el paciente, porque en todo caso, deben tener un gabinete médico a su disposición, que son médico, psicólogo y psiquiatra.

Lo anterior, señaló, es patología, pero resulta más grave la psicopatología, por eso, no se deben generalizar algunas situaciones de enfermedades.

La académica de la UPAEP destacó que, durante la pandemia, la salud mental de las personas se vio deteriorada.

Y entre los padecimientos, enumeró el estrés post-traumático en casi un tercio de la población, lo que representa un serio problema de salud mental.

Explicó que, el padecimiento se registró de manera creciente hacia finales del año 2020, por eso, será fundamental fortalecen investigaciones de lo que ha pasado en dos años.

La experta universitaria, señaló que, la enfermedad cuesta más sin el uso de los fármacos.

Y es que, existe un temor constante de la pérdida de los seres amados en tiempos de pandemia y por eso, se genera ansiedad, que se incrementa con la contingencia sanitaria.

Además, reveló que, es grande el déficit de médicos en salud mental, en la actualidad.