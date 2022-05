Ante el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón, el sistema judicial poblano, tiene una deteriorada impresión en la impartición de La justicia.

El académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos, reconoció que prevalece una deteriorada procuración de la justicia en el territorio poblano.

“Tenemos una crisis en este sistema de justicia actual y el tribunal está viviendo uno de los peores momentos de su historia, en el tema de la justicia”.

Dijo que, en cuanto a la justicia criminal sabemos que el sistema procesal adversarial que se lleva a cabo no ha dado resultados, ni en la procuración de justicia.

El litigante reveló que parece que no saben como aplicarlo ni como llevarlo a cabo en todas estas cuestiones que hablábamos de la puerta giratoria o las fallas del sistema penal acusatorio.

“Sucede que muchos entran como delincuentes y salen como afectados y agraviados en sus derechos humanos, hemos visto tantas y tantas cosas en esta procuración de justicia”.

Julio Santos, recordó que, cuando llegan a un juicio de oralidad en unos tribunales, es una verdadera calamidad en cuanto a tiempo, los juicios no se llevan a cabo debidamente.

“Hay muchísimas injusticias que se están cometiendo por estas situaciones y otras tantas injusticias que se llevan a cabo en la sociedad, por no poder mantener a los criminales presos. Todo este tema de justicia y que no está dando resultados, de manera inmediata trasciende en perjuicio de la seguridad pública en virtud de la justicia es la cúspide de la seguridad pública", señaló.

Añadió que esta situación pega a la sociedad porque es parte del derecho humano a la seguridad pública, la justicia es la cúspide de esta, de ahí lo importante de su operación.

“Hay gente que no ha alcanzado a demostrar su inocencia en este sistema de justicia, porque no tienen una defensa adecuada, además, “los abogados tanto públicos como privados no tienen una preparación satisfactoria, ni especializada”.

En ese contexto, reveló que, por lo tanto, no pueden defender adecuadamente a sus representados.

"No se puede mantener presos a los criminales, esencialmente por detenciones ilegales, fuera de protocolo, cuando hay flagrancia y por violación al debido proceso".

“No quiero pensar mal, pero las carpetas de investigación se integran indebidamente, siempre he pensado que los grandes defensores son los que perciben los errores de la Fiscalía al integrar las investigaciones”.

Los detenidos que forman parte de etnias indígenas también son afectados por la falta de intérpretes, traductores y abogados que conozcan su lengua, lo que se traduce en otra injusticia del sistema penal mexicano.