Los tiempos más complicados dentro de la sección 51 del SNTE se presentaron con la ruptura de la base magisterial saliente, encabezada por Gustavo Espinosa Vázquez, en 2008 y está puesto todo para que vuelvan a ocurrir, advirtió Juan Durán Martínez.

El dirigente de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP), señaló que si no se cuida el proceso electoral, volverán los tiempos de ruptura y división.

En esas circunstancias, señaló que el comité ejecutivo nacional debe dar seguimiento a todos los pronunciamientos en redes sociales por parte parte del magisterio.

Añadió que esa situación es una muestra más del hartazgo que tienen los trabajadores afiliados a las secciones 51 y 23 del SNTE, sobre el comportamiento de las dirigencias.

“Es notorio que, en todos lados, los compañeros están bastante decepcionados sobre el papel que han venido jugando las dirigencias en los últimos años”.

Durán Martínez, aseguró el comité ejecutivo nacional debería tomar en cuenta todo este tipo de reclamos y dejar de pretender imponer a sus incondicionales, para que sigan haciendo lo mismo.

“El comité ejecutivo nacional, debería, ante estos reclamos fuertes y terribles, propiciar que la verdadera democracia aflore en el proceso electoral y que gane quien gane, tenga el verdadero apoyo del comité ejecutivo nacional para atender los reclamos de la gente”.

El dirigente de la CODEMAPP dijo, algo que no ha hecho el comité ejecutivo nacional en toda la república es estar vigilante de que sus dirigentes cumplan sus compromisos de atención a los compañeros.

“Que los dirigentes no abusen el poder que tienen, que no caigan en desvaríos, que no hagan cosas que ofenden y agravian a los compañeros y ese, es el papel del comité ejecutivo nacional y en su caso cuando encuentra que algunas dirigencias extravían en el camino debe pedirle las renuncias".

La gente pide transparencia, honestidad, cuentas claras y que no haya corrupción, “pero pareciera que en eso se especializan los que han dirigido el sindicato”.

Todos los grupos que en los últimos años han dirigido al sindicato, por lo menos en los últimos 12 años, parece que se han especializado en ver cómo le hacen para saquear al sindicato y apoderarse de algo que no les corresponde.

“Deben vigilar todo esto y llamar a cuentas a los que de manera ostentosa le han estado fallando a la gente, porque parece que están en la misma sintonía, el CEN y las secciones”.

La CODEMAPP, dijo Juan Durán, hace un llamado y un exhorto a la dirigencia nacional del SNTE, a que permita elecciones limpias y transparentes y deje de impulsar a sus propuestas que ya no son las propuestas de la base.