"Si revisamos nacionalmente, encontramos que la mayor cantidad de problemas electorales son resultados de la organización de los institutos locales, de los organismos públicos locales electorales (OPLE)", señaló el analista político de la Ibero Puebla, René Valdiviezo Sandoval.

El académico explicó que es una situación en la que, en algunas ocasiones están pagando justos por pecadores, pero la injerencia del Instituto Nacional Electoral (INE), genera procesos electorales con menos conflictos.

Valdivieso Sandoval destacó que la autoridad nacional electoral, producto de la reforma del 2014, tiene cada vez mayor intervención en los procesos electorales locales porque está perfectamente contemplado en la ley y sus resultados son incuestionables.

“La situación del OPLE, el organismo estatal electoral de Puebla se enmarca exactamente en la situación de todos los institutos electorales del país, no es privativo nada más de Puebla”.

Añadió que de una u otra forma hacen algo muy evidente, que los problemas post electorales del país han tenido resultados de acción de los institutos locales electorales y en el 2018 fue claramente, hasta han cambiado autoridades locales.

Recordó que después de la crisis electoral en Puebla en 2018, la elección del 2019 tuvo que llevarla a cabo el INE y para 2021 hubo toda una coordinación.

“Cuando participa la autoridad electoral nacional, en general vamos a percibir que los organismos locales electorales solo observan”.

Valdivieso Sandoval, recordó que han salido problemas locales, algunos más delicados que otros, pues algunos han visto una solución rápida. Reiteró que en términos de procesos locales, no se ve que se generen problemas porque participan los institutos nacionales.

El politólogo de la Ibero Puebla dijo, “se pueden señalar 20 cantidades de cosas, problemas específicos que tienen que ver con la organización, incluso con la administración interna, pero difícil se ve que tengan consecuencias electorales porque participa la autoridad nacional electoral”.

Por otro lado, el académico explicó que estos problemas quedan muy reducidos y la autoridad nacional no puede soltar a los organismos locales electorales, no porque no pueda o no debe, sino la evidencia está mostrando la situación de todo el país.

“En general, los conflictos se trasladan a otros terrenos, incluso en elecciones que acaban de pasar Aguascalientes y Durango están las impugnaciones de cajón, pero no hay sanciones”, hay acción política, que no funciona o fraude”.

Sin embargo, en lo que va a llegar a los tribunales no se van fallas producto de capacidades de los institutos electorales.

“Se puede hablar de incapacidad de un consejero electoral, de un director ejecutivo, pero en la medida en que hay coordinación con la autoridad nacional, se evitan problemas. Yo no vería en Puebla problemas en la medida en que la elección siguiente sea coordinada con la autoridad electoral porque es una elección concurrente general”, finalizó.