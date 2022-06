El sistema político mexicano se encuentra en un punto de inflexión por lo que 2018 representó para los partidos de oposición y que no han entendido en castigo social.

Para el analista político de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, se trató de un punto de inflexión en el que los partidos de oposición que fueron castigados no han hecho conciencia real de lo que esa movilización de votos significó.

"Todavía no entienden que el rechazo que la ciudadanía le dio a la partidocracia que representaba, evidentemente, en el momento de la cúspide que sería el Pacto por México".

Recordó que el llamado Pacto por México surge de la unión de los tres partidos políticos distintos en torno a una figura con los mayores rasgos autoritarios que representó Enrique Peña Nieto en el anterior sexenio.

En contraparte, surge frente a la esperanza de que la ola de votos que hubo en 2018 y que de alguna manera sigue ocurriendo en el país, lo se reflejó hace unos días, con las elecciones en 6 gubernaturas.

Por eso, el analista político de esa casa de estudios jesuita dijo, “me parece que van a seguir cobrándole factura a esa vieja política”, que representaron los 3 partidos del Pacto por México, PRI, PAN y PRD.

Alonso Muñoz, dijo que, estamos en esa coyuntura en la que, si no toman nota real y conciencia profunda de lo que el electorado ya no quiere.

En ese rubró también incluyó también a Morena y a su dirigencia actual al señalar que se pueden ver sorpresas en adelante.

“Mientras el liderazgo de AMLO se mantenga en escena se podrán contener esas sorpresas, pero poco a poco ese liderazgo va a ir menguando y los nuevos liderazgos no tienen ni el carisma ni el arrastre de AMLO”.

Por eso, Roberto Alonso reiteró que el sistema político se encuentra en ese punto de inflexión, “y no creo que logre salir en la dirección que sea este mismo año o el próximo”.

Por eso, al académico de la Ibero Puebla, aseguró, “creo que 2024 será un buen termómetro para valorar hacia donde se dirige la crisis de partido y la crisis institucional”.

Por otro lado, alertó que estas crisis no están siendo atendidas como era de esperarse por los actuales liderazgos contenidos en Morena, constituidos en el presidente y los gobernadores emanados de esta formación política.

“En el escenario local está dicho que parece muy triste que la sucesión de Puebla se cifre en torno a dos ex priistas, me parece que es el peor escenario posible. La llegada de uno o de otro significaría que, lo que ya hemos diagnosticado, es que hay alternativas, pero que no hay alternancia política”, finalizó.