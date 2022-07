"Hoy más que nunca, es tiempo y momento de mantener los acercamientos en Puebla y en el país, para buscar que la disidencia magisterial participe junta en el proceso para el cambio de dirigencia sindical", afirmó el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo.

“Es buen tiempo, no vamos a esperar a la última hora. Estamos buscando los contactos con los grupos y los dirigentes más honestos en Puebla, pero es difícil, no puedo darle datos en este momento, pero todavía no hay hechos concretos para avanzar”.

Desde su perspectiva, hay que hacerlo con el tacto y las estrategias, por eso, insistió en que, “es tiempo y en necesario ir buscando las reuniones con los grupos y los líderes”.

Lo que se busca con eso, dijo el integrante de la disidencia magisterial, es echar abajo el cacicazgo sindical, para que con ello, se organicen y luchen con los principios de un magisterio democrático.

“Es posible lograr que nos unamos y participemos juntos, pero tenemos poco tiempo si queremos que haya resultados”.

Actualmente, en lo político-sindical encuentran el intento de seguir adelante con la manipulación masiva hacia el magisterio.

Guerra Castillo, recordó que, las noticias de cambios delegacionales demuestran que la dirigencia insiste en mantener el control, “se han cambiado algunas dirigencias seccionales a favor del SNTE”.

Dijo que, la decisión del comité ejecutivo nacional del SNTE de hacer la elección, donde hubo oposición y sin oportunidad de competencia, lo que ha generado la movilización de maestros.

El vocero del CDMP, alertó que en cada elección seccional que se ha realizado este año, han surgido inconformidades y hay denuncias que se rasuraron padrones.

Además, añadió que la dirigencia tampoco cumple con su obligación de transparentar toda la información de los procesos electorales, “es obligación del sindicato entregan los padrones, para que se sepan quienes son los candidatos”.

Incluso, en varias secciones, aclaró, tienen la queja que se eliminó a miles de maestros de los listados, por eso, la dirigencia actual, quiere seguir manteniendo ese intento de control y manejo de las listas.

Guerra Castillo, dijo que, a pesar de tener todo el aparato magisterial en contra, el resultado de la elección se puede revertir en Puebla, “todo depende que la lucha se mantenga alerta, pero sí es posible”.

De no lograr esa posibilidad, dijo, el magisterio se resignaría a vivir en el ostracismo y la sumisión, “pero estamos algunos que no nos resignamos a eso, por eso, el cambio es posible y es necesario”.

Finalmente, explicó que todos los intentos de mantener los cacicazgos en Puebla y en el país, deben ser acabados.