El impacto de la crisis económica en el sector agropecuario o agroalimentario, será demoledor en el año que corre, porque en relación con el año pasado, los costos de producción crecieron hasta en 30 por ciento.

Así lo aseguró el catedrático de la Facultad de Economía de la UPAEP, Luis Andrés Cabrera Mauleón, “hay un aumento fuerte de los costos de producción”.

“De lo que se cosecha en las parcelas, hay una pérdida hasta del 30 por ciento que se pierde en el camino, por eso, se necesita innovación y ajustes para garantizar que llegue”.

Además, del 15 a 20 por ciento de los alimentos que llega a la mesa, se tira y se convierte en desperdicio.

Dijo que, del año pasado al 2022, hay hasta el 30 por ciento de incremento de los costos, es decir, una tercera parte más cuesta este año producir que el anterior.

A casi 32 meses de la pandemia en el país, el sector agropecuario no cayó en sus ingresos, sino creció, por ser de primera necesidad, aunque tuvo sus colapsos.

Y aunque el sector mantuvo crecimiento durante los tiempos de pandemia, resulta ambicioso que sostenga toda la economía nacional, porque todos los sectores se colapsaron por el confinamiento, pero no dejamos de comer, por eso, el sector se mantuvo.

“La demanda alimentaria ayudó a mantenerlo funcional, aunque tuvo que hacer ajuste en procesos de abasto y comercialización para llegar al consumidor final”.

Cabrera Mauleón, dijo que, lo que hicieron en el sector, fue reducir la producción, además de la sequía, con la que no se puede hacer nada, “lo cierto es que no habrá cosecha y no habrá producción, por lo que, vendría escases y elevación de precios”.

Los que cayeron fueron los sectores comerciales y de servicios, aunque los productores tuvieron pocos ingresos.

Señaló que, hay un proceso de recuperación y se necesita más de lo disponible en el mercado y suben los insumos, sin embargo, hay un incremento en los costos de producción agrícola.

Además, dijo que, impacta el incremento de las temperaturas a nivel mundial, por el cambio climático, por lo que, resulta urgente reducir los costos de producción.

Al sector agropecuario afecta directamente la sequía grave y eso sucede en todo el país, donde solamente se salva la península de Yucatán, pero eso no deja de incrementar costos de producción en la agricultura.

El académico de la UPAEP reveló que, un estudio de la Universidad de Guadalajara, indica que, una familia de cuatro integrantes requiere para tener los 80 productos básicos de la canasta, de 11 mil pesos al mes.

Lo anterior, más el costo de los servicios, energía eléctrica, renta, internet, el requerimiento llega a los 22 mil pesos, pero si hay un enfermo se alcanzan los 38 mil pesos, “hay una pérdida del valor adquisitivo de las familias”.