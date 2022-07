Rumbo al proceso electoral que se prevé para el último trimestre del presente 2022, el dirigente del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Gilberto Maldonado Maldonado, no descartó que un integrante de la disidencia magisterial logré integrar una planilla para entrar en la competencia.

Y aunque consideró que, en la contienda todavía no hay espacios asegurados para el magisterio opositor, dijo que, hay algunos profesores de las regiones interesados en promover la conformación de una planilla.

Sobre todo, destacó la región de Teziutlán y de Atlixco, donde desarrollan una intensa actividad encaminada en motivar a la gente de la región, sobre todo del nivel de telesecundarias.

Desde la dirigencia del CDMP, dijo el líder de la oposición gremial, tienden puentes a través de los maestros con experiencia y que tienen el pulso en otras regiones para ampliar la cobertura, en el caso de la sección 51 del SNTE.

Dijo que, de parte de la sección 23 del SNTE, no tienen información que haya algún compañero con aspiraciones o alguien que trabaje por esa causa.

“Yo me hice a un lado de esta lucha, no soy parte de delegación de jubilados y no me integré, porque algunos lo hacen por la cuestión económica, que le dan su bono, mil 500 o 2 mil pesos, pero tienen que estar viendo la cara a esa gente”.

Maldonado Maldonado, aseguró que, en el nivel de jubilado son pocos los que se atreven a levantar la voz, porque "la gran mayoría ya no quieren broncas y están quietos en su casa, aunque muchos están en el movimiento social”.

Sin embargo, el dirigente del CDMP, señaló que, en el terreno de la sucesión y nombramiento de directiva, hasta el momento no plantean una acción que los lleve a meterse a la arena política por el cambio de dirigencia seccional.

Por eso, reiteró su llamado a los trabajadores de la educación en activo, para que se levanten, que se unan y que se organicen y busquen participar en la contienda electoral.

Y es que, muchos de ellos, sobre todo los jóvenes y los de reciente afiliación al SNTE, están en una etapa política en que las condiciones están más que dadas, para que puedan participar.

“Aquí es cuestión que activen a la gente joven, de reciente ingreso, que desconocen la historia del SNTE en sus direcciones y que hoy puede ser el momento de que el SNTE se ponga al servicio de la base trabajadora”.

Gilberto Maldonado, recordó que, rumbo al proceso de elección de la dirigencia sindical poblana, el SNTE se escuda en los formalismos, basados en el “nefasto” reglamento que presentan ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en enero del 2020.

Y bajo ese formalismo, aseguró, le cierran espacios a la disidencia, sobre todo cuando se dan cuenta que sí representan un riesgo para ellos.