Lo que los políticos han hecho con la rendición de cuentas y la transparencia, es la triangulación. Así lo aseguró la analista política de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, “hay un tema que es el del dinero y se ha avanzado mucho a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, ha habido esfuerzos de fondo”.

Sin embargo, aseguró que, los partidos políticos, han triangulado el dinero para la última consulta, “nos encontramos con dos dimensiones, la primera, una es que te rindan cuentas y otros son cuentos, hay cuentas y cuentos”.

Entonces, “de repente un ciudadano recibe un depósito de más de 100 mil pesos cuando tiene en la cuenta 120 pesos y a la semana ya no cuenta con ese recurso, entonces el INE siguió la ruta y se encontraron con eso”.

La académica de esa casa de estudios católica subrayó que, los partidos políticos le buscan la vuelta para evitar la rendición de cuentas, pero la autoridad electoral le pide cuentas claras.

“Quiero que me digas la forma en que gastas el dinero y la forma en que lo están gastando, es decir, no basta con que me digas que esta carretera costó tanto, sino que, además, quiero saber los costos desglosados”.

Ramón Pérez, aseveró que, entonces ahí se observa un problema serio, porque no se licitan compras, porque se aumentan los costos, hay sobrecostos, porque hay facturaciones mal habidas.

“La misma Ley de Transparencia, en su artículo 90, establece cuales son las obligaciones de los partidos políticos, lo mismo hace la Ley General de partidos políticos en el artículo 30”.

Y aunque aclaró que, hay información que tiene que ser reservada, también hay información que debe ser pública y ni en esto que es básico los partidos cumplen con las obligaciones.

En la actualidad, reconoció, todavía cojeamos en la forma en que se exigen cuenta a partidos políticos a pesar de las grandes cantidades que reciben en recursos.

“Eso también tiene que ver con la cultura que los ciudadanos tenemos, porque no tomamos en cuenta estos elementos a la hora de elegir gobernantes o de contratar servidores públicos”.

Las preguntas que los ciudadanos se tienen que hacer son “qué es el hecho que, a la hora de votar, de ahí haces la evaluación general del partido, del candidato y eso hace que no haya realmente una obligación y el compromiso de los partidos”.

En México, dijo Claudia Ramón, los partidos le dan la vuelta al financiamiento que se otorga para el empoderamiento de las mujeres, por ejemplo: “El tema de seleccionar las candidaturas para mujeres que debe ser público”.

Ante eso, dijo, la ley establece que los partidos tienen que dar a conocer las convocatorias, pero lo hacen con ciertas limitaciones para que algunos no participen.