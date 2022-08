La cautela con la que se mueve la oposición en el estado de Puebla, rumbo al proceso electoral del 2024, par elegir gobernador, puede ser positiva. Para el académico de la Ibero Puebla, Roberto Alonso Muñoz, esa cautela puede permitirle a la oposición, llegar fortalecida a los comicios para elegir gobernador.

Pero, ante eso, la oposición no se ensucia, no son parte del conflicto, más bien, están enfocados en una candidatura que despierte confianza en el electorado.

“A nivel estatal tienen más posibilidades de recuperar la gubernatura que estaba en sus manos y eso no hay que perderlo de vista, por eso, la cautela puede ser positiva, no así a nivel federal”.

Desde la perspectiva del análisis político del académico de esa universidad adscrita a la Compañía de Jesús, “sabemos que, en el caso del Estado de Puebla, que, si no es con el presidente López Obrador, el partido Morena no pinta”.

Y es que, recordó que, la oposición no había tenido elecciones como las alcanzadas en los últimos años y las elecciones del 2021 lo confirmaron, donde ganaron los cargos más importantes en la contienda electoral.

Ese año, el 2021, dijo Alonso Muñoz, ya no se vio el arrastre del mandatario Andrés Manuel López Obrador, sino que fue el peso local de la izquierda o cuarta transformación contra la fuerza que tiene acumulada el Partido Acción Nacional (PAN).

En ese proceso electoral, el partido en el poder, Morena, perdió las presidencias municipales y diputaciones locales de la zona conurbada, aunque mantuvo la mayoría en el Congreso del Estado de Puebla.

Caso contrario ocurre a nivel federal, dijo Alonso Muñoz, donde se está leyendo que el adelanto de la sucesión a nivel federal y local, lo inicia Morena, “es el juego de Morena, es la estrategia de Morena y la oposición han tenido una posición más bien cauta para esperar el momento oportuno”.

Esto tiene doble lectura, a nivel federal y a nivel estatal, “en el país, me parece que no le ayuda a la oposición, porque si no logran construir una candidatura lo suficientemente a tiempo, que le pueda hacer sombra, a quien vaya a ser el o la elegida de la cuarta transformación por parte de Morena, difícilmente podrán competir en 2024”.

“Ya se están tardando y se siguen tardando, a nivel federal, para sentar las bases para una candidatura a nivel federal, no por las reglas electoral sino por el propio kilometraje que ya le lleva Morena de ventaja a la oposición”.

Pero a nivel estatal, me parece que ocurre lo contrario, afirmó, porque aquí, esa cautela y esa prudencia está siendo positiva, porque se observa desde la barra de los que están en la disputa por la gubernatura en Puebla de un mismo partido.