Los negativos que tienen personajes como Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, además de otros políticos aliancistas, representan un escollo para una posible alianza entre los partidos políticos PAN, PRI y PRD.

El académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPAEP, Juan Carlos Espina Von Roerich, dijo, “es un escollo que hay que brincar para alcanzar la alianza”.

“Es un obstáculo sin duda, es una dificultad, sin embargo, sigue siendo muy deseable que se constituya una alianza opositora firme, con una narrativa creíble”.

Además, reconoció que, los negativos de los dirigentes de los partidos políticos de la alianza puedan pegarles a los candidatos, “hay muchos casos, pero una alianza tiene que ponderar positivos y negativos”.

El académico de esa institución dijo que, esos negativos les pegará en el ámbito electoral, pero también de números y porcentajes de votación, además de la imagen y la trayectorias.

Sin embargo, dijo Espina Von Rierich, así como están las cosas es muy deseable la alianza para un equilibrio democrático en el país, pero que haya una alternativa fuerte que logre unificar.

Por eso, ratificó que, rumbo a las elecciones del año 2024, en que se elegirá presidente de la república, gobernador, diputados locales y federales, además de senadores, “veo posible una alianza opositora y la veo deseable”.

Y es que, desde su postura, esa coalición opositora tiene que partir de un proyecto, de una propuesta, “porque si es que la oposición sigue siendo nada más oposición, no servirá de nada, porque se opone a otro proyecto y no tendría viabilidad si no genera una alterativa diferente a la propuesta del régimen”.

Juan Carlos Espina, aclaró que, “si buscan nada más aliarse para tratar de ganarle al otro, no va a ser atractivo para el electorado, porque hay que construir una agenda común, entre los tres partidos políticos, PRI, PAN, PRD, además de construir una narrativa”.

Dijo que, se trata de dar elementos a la sociedad para que voten por esta alternativa en lugar que voten por la alternativa de Morena, “ese es el reto que tiene la alianza”.

Esta alianza tendría viabilidad en la medida que se tenga una agenda propia, es decir, “nos vamos a unir, vamos a trabajar juntos para ganar para hacer esto posible”.

Se tienen que conjuntar todas las aristas que son importantes para la sociedad, en materia de empleo, en materia de seguridad, hay que generar una agenda que aglutine una posible alianza.

Además, se tiene que acordar una agenda y a partir de ahí, una narrativa, que retome la alianza, pero que partan de una propuesta en conjunto entre los partidos de la alianza, el PAN, el PRI y el PRD.