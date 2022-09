"Los recursos nacionales que reciben las secciones 23 y 51 del SNTE, tienen que ser esclarecidos por los actuales dirigentes y rendir cuentas de todos los manejos económicos que se llevaron a cabo", exigió el dirigente del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Gilberto Maldonado Maldonado, “no vemos claridad en las cuestiones financieras”.

El titular del CDMP pidió un informe detallado por las cuotas que recibieron en sus periodos, de parte del CEN del SNTE, “todo derivado de la complicidad con los gobiernos anteriores que lo estuvieron encubriendo, porque son más de lo mismo”.

El magisterial explicó que la base trabajadora depende que el SNTE pueda ser diferente y enfocarse en la democratización, aseveró, “ahora, con las nuevas reformas que se dieron en el terreno sindical, los trabajadores que van a participar en el proceso pueden exigir ante las instancias correspondientes, el que se transparente el recurso que manejaron durante el tiempo que han estado al frente”.

Maldonado Maldonado, dijo que, otro problema son las cajas de ahorro que operan en las dos secciones, de las que, están obligados a rendir cuenta a los que son parte de los mismos fondos.

“A raíz que el CDMP presentó resistencia en contra de sus cajas y fideicomisos, terminaron por hacerlo voluntario, el que quiera adherirse, por eso, ellos tienen todo el derecho del mundo, a que les rindan cuentan antes que se vayan”.

El dirigente de la disidencia magisterial poblana dijo que, los secretarios generales salientes, no deben dejar aventada la administración en manos de la estructura seccional que tome posesión.

"Las cajas de ahorro en el tema más complicado, porque siempre ha habido una opacidad tremenda en el manejo de esos recursos, pero el trabajador sabía que le iban a proporcionar un informe se conformaba con lo que le daban”.

Ahora, afirmó, debe haber alguna instancia ante quien se interponga un recurso para que, permita que se rinda cuentas a todos los que cotizan en esos fondos, “que vean que los tiempos están cambiando y ahora se adquiere una responsabilidad al estar al frente de las secciones”.

Maldonado Maldonado explicó que no encuentra responsabilidad de rendir cuentas y los que dirigen no ingresaron apenas, sino que algunos llevan hasta 20 años al interior de las estructuras seccionales, que son todo un costal de mañas y que por eso no se han querido ir y saben lo que representa formar parte de estos espacios.

“Antes del 2018 con una cuestión jurídica a modo que en nada les exigía, se la llevaron nadando de a muertito, porque van más de 20 años que llevan ahí, por eso es momento que los pasen a la báscula y si hay alguna desviación que se les castigue conforma a lo que marque la ley”, finalizó.