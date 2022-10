En el país se mueren aproximadamente 30 mil personas al año por contaminación atmosférica y parte importante de esos casos, se presentan en la zona de la megalópolis.

Para la académica de la Ibero Puebla, María Eugenia Ibarrarán Viniegra, se trata de una cuestión de salud pública y por eso, no debe estar sujeto a que, si quieren o no quieren verificar, “si no quieren hacerlo no tienes coche, así es como debiera de ser”.

Recordó que, el estado de Puebla está en la zona de la megalópolis con el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

“Es una zona con muchos problemas de contaminación porque hay muchas fuentes de contaminación, por un lado, toda la cantidad de vehículos, además de la refinería y la planta hidroeléctrica en Tula, los incendios forestales y los volcanes”.

Y es que, aseveró, hay una gran población en la megalópolis y en tanto esto no se tome en serio por todos los Estados miembros de Comisión Ambiental de la Megalopolis (CAME), y se haga el bien, vamos a tener muchos padecimientos por la contaminación atmosférica.

Por eso, reiteró que, el nuevo programa de verificación vehicular tiene que ser obligatorio, porque es muy importante para controlar las emisiones de los automóviles, “y ojalá entren transportes de carga y de pasajeros”.

El impacto en el medio ambiente es muy importante, porque de esa manera, habrá menos contaminantes porque los autos estarían en un nivel exigido mínimo para reducir la contaminación.

Y lo más importante, agregó, es que tendríamos mejor calidad del aire y esto redunda en mucha mejor salud para los poblanos.

Ibarrarán Viniegra, aseguró que tiene que hacerse un comparativo de la contaminación de hace dos años comparado con años anteriores en que sí hubo verificación vehicular, “esos datos los tiene la Secretaría de Medio Ambiente y tiene que ser comparados datos de la pandemia, comparados con datos del 2022".

Aclaró que, después del mes de octubre, en que arranca la verificación vehicular, la disminución de contaminación del aire va a tardar porque no todos verificarán al mismo tiempo, “será una cuestión como de seis meses, que todos los autos puedan verificarse y pueda haber mejoras en la contaminación”.

“Ahora, hay que ver qué pasó con el parque vehicular, porque igual y aumentó el parque vehicular durante la pandemia, el antes y el ahora, se tienen que controlar por varias cosas”.

María Eugenia Ibarrarán, dijo que, en Puebla, además está el volcán Popocatépetl, porque parte de las emisiones vienen del volcán, “hay que hacer una comparación mes a mes de 2019 con 2022 para ver cómo va, porque hay variaciones estacionales en la contaminación”.

Por eso, dijo que, la cultura del medio ambiente tiene que ser obligatoria y la verificación vehicular tiene que ser obligatoria, “es como pagar impuesto, no es que, si quieres, es una responsabilidad que todos tenemos con el medio ambiente, si tienes un auto debes verificar, no puede ser voluntario”.