El dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SITCOBAEP), José Ángel Martínez Nolasco, aplica la manipulación y la usurpación de manera reiterada, denunció el sindicalista del COBAEP, José Luis Mejía.

El denunciante señaló que el sindicato que Ángel Martínez Nolasco dirige sigue manipulando, con mentiras, a los trabajadores del gremio.

En ese sentido, añadió que manera reiterada, en las últimas semanas, el líder del SITICOBAEP presuntamente utiliza el contrato colectivo de trabajo, propiedad del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUTRACOBP), en temas donde usurpa funciones.

José Luis Mejía, señaló que lo primero que hacen es nombrarse candidato, con lo que, violenta los estatutos del sindicato del COBAEP en el año 2019.

"Lo que ocurre entonces, es que pierde e impugna y mañosamente crea una sociedad engañando a los trabajadores con una toma de nota, pero al no tener legalidad usa el contrato colectivo vigente".

Por otro lado, dijo, en la dirección general se desarrolla por más de 40 días sin lo más mínimo para trabajar como papelería y poner en todas las oficinas.

"Se atreve a solicitar los estímulos por antigüedad, ante la dirección general, cuyo encargado de despacho del Colegio de Bachilleres, Arturo Rodríguez Ballinas, no puede responder esas peticiones. A una porción de trabajadores, José Angel Martínez Nolasco, les entrega documentos por llenar, para que soliciten los estímulos cuando no le corresponde encabezarlos, porque no tiene la toma de nota".

Afirmó que de tal forma, a los trabajadores, les entrega un documento para que por medio de él y con fundamento en lo previsto en la cláusula 79, punto 40, del Contrato Colectivo de Trabajo vigente en esa Entidad Pública, puedan acudir a solicitar el pago del estímulo económico por los años de servicios prestados a esa Institución.

El denunciante explicó que estas acciones las realiza con la acreditación de la fecha de ingreso y el tiempo ininterrumpido de sus labores, con su expediente personal que obra en los archivos del Departamento de Recursos Humanos de ese Organismo Descentralizado.

"Pero aún y con todas esas trampas que lleve a cabo, poco más del 90 por ciento de los agremiados del Colegio de Bachilleres, están con el SITRACOBP y solo menos del 10 por ciento, se lo reparten entre dos gremios, el SITCOBAEP y el MAS".

Fue en agosto pasado cuando el SITCOBAEP, obtuvo el registro como sindicato del COBAEP, pero para lograr la toma de nota tiene que esperar hasta mayo del próximo año para competir por la misma.

Finalmente, añadió que en las pocas semanas que lleva con registro sindical, ha buscado de manera poco transparente, hacerse de militantes dentro del COBAEP, pero no ha logrado convencer a más del 4 por ciento del total de los trabajadores.

"Así, ya logró lo que buscaba, que era alcanzar el registro sindical y con el paso del tiempo, lograr la titularidad del contrato colectivo de trabajo, sin embargo, eso tendrá que esperar hasta que en el mes de mayo se abra la posibilidad, que hoy tiene el SITRACBP", finalizó.