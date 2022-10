En relación con la nueva Ley del Notariado para el Estado de Puebla, será fundamental revisar su operación, porque, aunque está bien hecha, en la realidad se deben evitar los pagos de facturas y la manipulación. Para el abogado Julio Santos Lozano, académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), se debe revisar la demanda real, con la finalidad de generar otras patentes, “porque esta reforma está bien hecha, el problema puede ser su operación y su aplicación”.

Reiteró que, ese es el verdadero problema, porque en el documento estaba bien y fue bien legislada, pero en la operación hubo manipulación y pago de facturas y agradecimientos, “esas son las que no funcionan, tengo fe en las leyes, solo espero que sea legal”.

Recordó que, la Ley de Notariado del 2021 establece que notarios harán su labor dentro de una demarcación del estado de Puebla y rompe con las delimitaciones, porque empezaron a actuar en los distritos judiciales que no les correspondían.

Por eso, dijo, es necesario precisar esta situación que debe actuar en su adscripción y no fuera de esta, por eso, dijo que, las propuestas del ejecutivo no son mecanismos nuevos, porque ya existían en las leyes anteriores.

“La ley del 5 de marzo del 2021, fue un cambio estructural, pero la actual, es una reforma de gran calado, que cambia la estructura de la ley de notariado, pero de la anterior, fue poco el tiempo de aprobación y ya tiene reformas importantes”.

Santos Lozano, dijo que, la excusa es por la observación de la SCJN en el sentido de discriminación, que fue que "no tenían que ser mexicanos por nacimiento, y la otra, el principio de presunción de inocencia, que aun vinculado a proceso no era causa de privarlo de sus actividades notariales”.

Las dos inconstitucionalidades fueron pretexto para que viniera una nueva reforma, que incluye notario suplente y notario auxiliar y el titular, lo que da veracidad y autenticidad al ingreso para la institución del notariado.

Recordó que, en la justificación de la ley, no habrá privilegios ni dedazo y cada uno se lo gana por sus capacidades, “pero en la experiencia sobre la asignación de notarías, muchos en la lucha por ingresar, muchos no hacen el examen porque no tienen la bendición”.

El académico del ICI, aseveró que, antes, no había confianza que el examen diera el acceso, porque se sabía que había otro tipo de situaciones que influían para que alguien ingresara.

“Y no ha habido nombramientos en este tiempo, después de las 29 que entregó Moreno Valle, con sesgo, y las cinco de Antonio Gali”, por eso, habrá que esperar la forma en que se desarrollan futuras asignaciones, para evaluar los procedimientos.