Con la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, es urgente invertirle al transporte público, “hay que hacerlo, hay que meterle recursos públicos, porque es al público al que hay que responder, no a las empresas”.

Así lo aseguró el coordinador del doctorado en Hábitat y Sustentabilidad de la Ibero Puebla, Francisco Valverde Díaz de León, “las personas no están en el centro de la preocupación del concesionario y de quien otorga esas concesiones, está el negocio, está el temor a quedarnos sin transporte”.

Además, insistió en recomendar que, se debe recuperar el impuesto de la tenencia de los vehículos, para que, ese dinero sea etiquetado a mejorar el transporte público.

“De tal manera que vayamos dejando este modelo del auto particular, a quien se ha beneficiado de todas las cosas, en los planes de la ciudad, en el gasto del municipio por mantener la infraestructura vial adecuada”.

El urbanista aseveró que, los gobiernos invierten millones para tapar baches y otras acciones para los automóviles, “pues ese dinero, se lo deben destinar a mejorar el transporte público”.

Además, la autoridad de gobierno debe abonar a mejorar las sendas peatonales, a ensanchar las banquetas y a arbolar la ciudad, “el problema es que ese dinero destinado a un sector pequeñito de la ciudad”.

Valverde Díaz de León dijo que, la apuesta debe ser por un transporte público y una movilidad activa, con la finalidad que la gente camine, que use la bicicleta, que se suba a un autobús y sepa que va de manera segura y confortable, y, sobre todo, de manera económica.

Ante ese escenario, dijo que es tiempo de ponerle mayor atención al transporte público, para lograr hacerlo más eficiente y económico, “no se puede pagar tres transportes, cuando debería haber una tarjeta donde paga uno y se hacen los transbordos por el mismo costo”.

Francisco Valverde, dijo, “con la modernidad, hay que apostarle a la electrificación del transporte, con una perspectiva de futuro, no lo que tenemos hoy”.

Dijo que, los concesionarios no planean avanzar a temas como la electromovilidad, porque dicen que es muy caro, que no se puede abordar y no hay perspectiva en ese sentido.

Alertó que, hay intereses que no permiten que el transporte avance a un proyecto de largo plazo, con nueva tecnología, porque el transporte tiene que dar un brinco sustantivo a mejorar la calidad de todo el sistema.

“Hay que invertir en el transporte público en Puebla, no es un gasto, es una inversión, porque tiene que ver con la salud de los que habitamos en las ciudades y tiene que ver con abatir el costo de la vida, con mejorar las condiciones de salud, psíquica y biológica”.

Además, tiene que ver con mejorar la economía de la ciudad, es decir, si circulan menos vehículos individuales y circula más transporte público, eso favorece a una economía que es mejor soportada por el conjunto que por cada individuo.