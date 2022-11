El magisterio disidente del estado de Puebla, no ha muerto, “aunque parece que llevamos una vida latente nada más, se mantiene vivo” y solo espera un momento de grave represión para reorganizarse.

Para el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), la disidencia dentro del magisterio poblano no va a desparecer, porque hay luchas permanentes y muchos compromisos incumplidos por la dirigencia sindical y por la autoridad de gobierno.

Por eso, dijo, cualquier día estallará y estaremos en las calles levantando el puño, no tenga duda, “al gobierno se le han acumulado pendientes y desde la dirigencia del gremio se generan cada vez más abusos”.

“No creo que desparezca la disidencia magisterial, hay condiciones de desprecio para que, con una sola agresión y señal, podamos levantarnos de nuevo, porque estamos acostumbrados a reclamar nuestros derechos laborales”.

Por eso, insistió en que, no se acabará la disidencia, porque hay agravios que no han podido ser subsanados y aunque no tengan una presencia pública permanente, dijo, cada vez que haya agresiones en contra de sus derechos laborales, lo van a reclamar en las calles.

Guerra Castillo, dijo que, por ahora, no tiene presencia pública, pero hay militancia de las izquierdas magisteriales que están preparados y que van a salir a las calles.

Dijo que, tienen toda la disciplina de la izquierda combativa, por eso, la disidencia magisterial no aparece en las luchas sociales como se requiere, pero no va a desparecer y existe una creciente inconformidad social.

El vocero del magisterio disidente dijo que, los trabajadores de la educación no viven en condiciones de vida digna, ni de seguridad laboral adecuada y menos de profesionalización del magisterio, ni de servicios.

Además, agregó que, no hay preparación para reconocer las luchas revolucionaria del magisterio, de parte de las autoridades y de la dirigencia sindical, por eso, reiteró que, están preparados para salir de nueva cuenta a las calles, si llegaran momentos de agravios en contra del gremio.

Miguel Guerra, dijo que, en la actualidad, no se nota la organización del magisterio poblano, porque cada uno está dentro de sus actividades escolares, pero una vez que se encienda la llama porque no les cumplen luchas ganadas, volverán a tomar las calles.

Las grandes luchas dentro del magisterio se han dado por la indignación de los trabajadores de la educación, porque son el gremio más grande de América Latina y saben que en unidad, se pueden ganar las grandes batallas laborales.

En los actuales tiempos de incertidumbre por el retraso en la publicación de la convocatoria para elegir autoridades personales, dijo Miguel Guerra, se mantendrán atentos a los movimientos de la autoridad sindical para asegurar que actúan dentro de las normas establecidas.

Y aunque el reglamento de elecciones lo tienen impugnado, dijo que estarán atentos a cualquier falso movimiento de la dirigencia del SNTE, que pueda empañar el proceso electoral que está en puerta.