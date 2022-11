"Las figuras nacionales que se promueven actualmente de cara al 2024 en la elección presidencial, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mantienen una política anticuada".

Para el politólogo de la UPAEP, Juan Carlos Espina Von Roehrich, esas formas de salir a otros Estados y dar conferencias, no tienen nada novedoso, “de política novedosas no veo nada”.

En los últimos tiempos, dijo, han surgido figuras no tradicionales, no convencionales, que utilizan tecnologías no tradicionales, “surgen en la vida pública que eran completamente desconocidos”.

Sin embargo, dijo que, son muy pocos los que son capaces de integrar un movimiento político en su entorno, “no estamos viendo ninguna práctica novedosa ni propositiva”.

Espina Von Roehrich, dijo que entre las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encuentra repeticiones en las formas de hacer política, “vemos una reedición de la cultura política tradicional, de los papados”.

"Se trata, de la forma de hacer política, de la simulación, es decir que están en algunas labores institucionales, pero en los hechos trato de tener mayor visibilidad y a eso, no le veo nada nuevo”.

En esa forma de hacer política, no hay nada innovador, “esto es lo que se ha hecho en México en los últimos 80 años, que buscan promover la imagen personal y lo que busca es tener mayor grado de conocimiento en la población”.

El académico de la UPAEP aseveró que, en Puebla se repiten muchos de los síntomas y el entorno que ve a nivel nacional, por ello, añadió que la duda es la manera en que actuará el PRI las próximas semanas.

“Se observa también a nivel local un asentamiento, un acercamiento del PRI a nivel local, a posiciones y acercamientos con Morena y me parece que la posible alianza futura se diluye, aunque en la medida en que el PRI se distancie de Morena, la alianza opositora se fortalece”.

Juan Carlos Espina, dijo que, el factor a observar es el partido tricolor, el factor que está a prueba es el PRI, porque la alianza opositora no está integrada del todo, por eso, todo puede pasar.

Dijo que, para constituirse una alianza en busca de la gubernatura, las posibilidades todavía están en veremos, “si hay un PRI que termina subsumido o que termina como apéndice de Morena”.

Finalmente, explicó que resulta contraproducente incluirlo en una alianza opositora en este momento, lo que va a depender de la postura del PRI, para la conformación de una campaña opositora electoral por el Estado de Puebla.