Aunque todavía mantiene el control y el predominio entre las bases magisteriales, a la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que encabeza Alfonso Cepeda Salas, se les agota la operación política con la que han controlado al gremio de la educación.

El vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, aseguró que al comité ejecutivo nacional del SNTE, “se le está acabando la posibilidad de operar políticamente, se les están acabando esas artimañas”.

“Las formas corruptas de convencer al magisterio mexicano se le están acabando, los maestros se dan cuenta que ya no se va a poder, que no van a poder operar con las mismas artimañas, igual que lo han hecho los panistas y los priistas”.

Guerra Castillo, señaló que, eso se les ha venido abajo, porque denigran y vociferan en contra de los liderazgos del magisterio de base, por eso, rumbo a los procesos electorales del Estado de México y del 2024, ya se demostró quien tiene la fuerza y es el magisterio.

Por eso, todas las mapacherías a las que están acostumbrados, ya no podrán hacerlas, aunque las van a intentar, sin embargo, aseveró que, ya no tendrán la contundencia para parar la rebelión magisterial.

En el SNTE nacional ya no podrán tener tantas prebendas gubernamentales, por eso, el SNTE como cúpula no va a tener las mismas posibilidades de hacer maniobras, fraudes ni manipulación electoral, “ya no van a poder”.

Recordó que, durante varias décadas, los maestros fueron utilizados como carne de cañón, los mandaban a las marchas, a las manifestaciones y a las casillas, mientras la cúpula negociaba en lo oscurito y sin salir a las calles, “la mayor parte de esos acuerdos eran a favor de ellos”.

Por eso, advirtió que, los maestros van a seguir en la lucha en la trinchera que consideren la adecuada, por lo que, aseguró, “ya no van a poder incidir en los procesos electorales, no vamos a permitir esa manipulación, la cúpula ya no va a poder”.

Y es que, desde su perspectiva, cada día se va a desgastar, como sucede con los dirigentes del PRI y del PAN, “ya no van a poder Alfonso Cepeda y sus compinches”.

“En el SNTE han sido décadas de deterioro, de sumisión, de actuar como acarreados, pero estamos en el proceso de acabar con eso, ojalá se tome conciencia”.

Dijo que, "cada vez más maestros, expresan su coraje, su molestia, su indignación y su denuncia, porque los han defraudado, porque solo los usan para tomarse la foto y ejercer presión, pero a la hora de recibir los apoyos, no llegan a las bases”.

Se están quedando sin los líderes operadores con poca capacidad de conciencia que, solo buscan cumplir y se dedican a acarrear gente a cambio de algún utilitario, “eso denigra al sindicato y luego queremos disfrutar tanto”.

El vocero del CDMP, aseguró que, todas las denuncias hay que atenderlas, porque dicen que los maestros son flojos e irresponsables, alborotadores, que no trabajan, todos los descalificativos, pero la realidad es que saben cumplir con sus obligaciones de capacitación y actualización.

“La realidad es que, la base no está consciente de la fuerza para movilizar que tiene el magisterio, somos una gran fuerza, somos una masa laboral con condiciones, aunque no todavía la que se merecen los maestros”.