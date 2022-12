Las formas políticas del partido Morena y de su líder, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de meter a jugar por adelantado a sus “corcholatas” por la presidencia de la república, buscan recuperar las prácticas del pasado.

Para el politólogo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Juan Carlos Espona Von Roehrich, es una "reedición" del PRI.

"Son esas formas donde había un tapado, pero que, ahora, son varios destapados, no veo las figuras de los adelantados como una nueva forma, me parece que es una reedición de la cultura política mexicana tradicional”.

Por otro lado, explicó que Morena busca recuperar las mañas y costumbres del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los tapados que se presentaban en cada sexenio, ya cercano el momento de la elección para elegir presidente del país.

"Son los mismos mecanismos de simulación que se utilizaron cuando en México, había unipartidismo, es decir que estoy en labores institucionales, pero en los hechos, estoy tratando de tener mayor visibilidad social”.

El académico explicó que tratan desde el poder y desde el partido Morena es que sus “corcholatas”, tengan mayor visibilidad pública desde el poder, con el uso de recursos públicos correspondientes, para promover la imagen de los que son impulsados para la elección presidencial del 2024.

“Yo no le veo nada nuevo, nada innovador, eso es lo que se ha hecho en México, los últimos 90 años, de promover la figura de un secretario de Estado, que va con un pretexto, pero que, realmente, lo que busca es tener mayor grado de conocimiento entre la población como lo hace el Secretario de Gobernación del país, Adán Augusto López Hernández".

Espina Von Roherich, agregó que, también puede ser una jefa de gobierno de la Ciudad de México, en este caso Claudia Sheinbaum, que va de visita y da conferencias.

"Lo que todavía no se sabe, es lo efectiva que será esa forma de hacer política y placear a sus corcholatas. Si haces un recorrido a nivel internacional, es que, de repente, el surgimiento de figuras no tradicionales, no convencionales, en estos nuevos tiempos de tecnología y comunicación no tradicional, puedan surgir algunas figuras nuevas, de repente”.

Lo que podremos ver, aseveró Juan Carlos Espina, es que, con estas herramientas, puedan entrar en la contienda, personajes que antes eran completamente desconocidos, pero que, son capaces de articular un movimiento político alrededor, “eso sí sería novedoso y sorprendente”.

Finalmente, añadió que habría que ver si se da esa posibilidad y ver si se presenta, “hoy, no estamos viendo ninguna práctica novedosa ni innovadora en estos tiempos”, finalizó.