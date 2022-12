Al presentar sus aspiraciones para contender por la dirigencia de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Alonso Rodríguez Santos, aseguró que tiene confianza en la autoridad sindical nacional y en el consejo electoral nacional.

Sin embargo, aseguró que, no existe piso parejo para todos los aspirantes, “eso también me queda claro, pero le tenemos que dar el voto de confianza a quienes representan al sindicato en Puebla”.

Ante eso, aseguró, “sería el primero en señalar si vemos que existen situaciones que no sean apegadas al derecho que nos corresponde, pero también decir que no hay piso parejo, eso también me queda claro”.

En entrevista para Intolerancia Diario, dijo que, tiene algo muy claro, que no vota ni el dinero ni el poder ni tampoco votan las encuestas, al contrario, votan los compañeros de base y ahí es donde busca ir a la conciencia, para que la elección tome un rumbo diferente.

“Tengo 28 años de servicio, he sido muy institucional, tanto en mi labor como maestro de grupo y maestro de escuela en las diferentes responsabilidades en la propia Secretaría y en el mismo sindicato he sido institucional”.

Ante eso, dijo, el formato es muy claro y el comité nacional permite a la base hacer una propuesta, por eso, en el camino, tendrá grandes retos con los que podrá alimentar el ánimo de los maestros para que vayan a votar libremente y que ellos decidan quienes podrían ser el próximo dirigente seccional.

Recordó que, en el año 2008 fue electo secretario de trabajo y conflicto del nivel secundarias, “fue la única vez que tuve el honor de ser elegido por voto de mis compañeros, en ese tiempo, como delegado”.

Y previo al proceso electoral que vivirán el próximo año, Rodríguez Santos hizo un llamado a los demás aspirantes, para sentarse y generar juntos un proyecto exitoso, para con ello, cambiar al SNTE desde el interior y de cara a la base trabajadora.

“Ojalá se den las condiciones para que, todos los que aspiramos podamos construir una nueva forma a la organización sindical, por eso, si las condiciones se nos dan estaremos en la papeleta”.

Dijo que, es una opción más en relación con el resto de los candidatos, “ojalá que cesen los insultos y las descalificaciones que se han generado entre algunos compañeros”, por eso, insistió en que entre todos, puedan generar un proyecto en común para el bien de la sección 51 del SNTE.

Cabe mencionar, que Luis Alonso Rodríguez Santos, es el primero de los aspirantes a ser secretario general de la sección 51 del SNTE, que presenta públicamente sus aspiraciones a convertirse en candidato.

“Primero que nada, este es un proceso que tiene un antes y nosotros decidimos primero con unos compañeros de las regiones, presentar las aspiraciones como producto de un consenso”.