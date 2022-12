Sin importar los cuestionamientos y críticas de la oposición y de los medios de comunicación, sobre el presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), permite que, se cause daño a la imagen de las instituciones del país.

Para el director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) de Puebla, Germán Molina Carrillo, AMLO deja de lado cualquier señalamiento por grave y delicado que sea y defiende a quienes propone sin importar que, con ello se dañe la imagen y credibilidad de las instituciones.

"Y no se trata de una institución más, se trata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo control debe tener para que todas sus decisiones, iniciativas de ley y reformas que le apruebe el poder legislativo, se convaliden en el máximo tribunal del país, sin cortapisas".

Germán Molina añadió que no se puede permitir que se viole la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lo importante para López Obrador, es tener el control de dicho tribunal.

Y es que, desde su perspectiva, lo hace de la misma forma que, con los consejeros que deben ser designados para ocupar las vacantes en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) en los primeros meses de 2023.

“Así que no debe extrañarnos que, aún y cuando eventualmente la UNAM como resultado de las investigaciones que lleva a cabo sobre el plagio de la tesis de licenciatura en Derecho de la ministra Esquivel, declare que está demostrado el mismo, la ministra no sea sancionada”.

Por otro lado, agregó que no es posible que no renuncie al cargo que actualmente ostenta y más aún, que logre llegar a la presidencia de la SCJN con la venia del presidente López Obrador, que a sabiendas de que existen todos los elementos suficientes que acreditan el plagio, lo califica como un error, que finalmente no es tan grave y dañino.

En ese contexto, el mandatario mexicano, dijo el director del ICI, compara el presunto plagio de la ministra como el que han ocasionado los intelectuales que denomina como orgánicos y que han causado más daño al país.

"Lo anterior significa que, si hubo plagio o no, dicha conducta es dispensable y seguramente no afectará la carrera judicial de la ministra y tampoco afectará sus aspiraciones para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Por lo anterior, agregó que la sucesión por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha visto manchada, debido a la denuncia pública de que, la tesis es un plagio.

Recordó que, la ministra es promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocupar ese cargo, para suceder al ministro Arturo Zaldívar, quién concluye su periodo en este mes de diciembre.

"Eso ha desatado una serie de críticas en medios nacionales y redes sociales, donde se exigen la anulación del título de la ministra y que, renuncie al cargo que ocupa en el máximo tribunal del país".

Finalmente, aseguró que la permanencia de la ministra en la Suprema Corte daña la imagen y solvencia moral y ética con la que deben contar sus integrantes.