Con el objetivo de promover la actividad física e incentivar una vida más sana para las y los afiliados a la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ASPABUAP) el secretario general, Carlos Armando Ríos Acevedo firmó convenio con Cimera Gym Club importante empresa deportiva que agrupa al Club Alpha.

El representante de Club Alpha, Sergio Roberto Barrera Peña y la gerente de Cimera Gym Club, Ariadna Briones, signaron este convenio con el que se establecen descuentos para los trabajadores de la BUAP adheridos al gremio.

Con esta firma de convenio los afiliados a la ASPABUAP tendrán un 65 por ciento de descuento en la adquisición de membresía individual, dual, familiar o grupal para el club deportivo Cimera Gym Club Cholula, Alpha 2 y Alpha 3.

Carlos Armando Ríos Acevedo explicó que el acuerdo establecido con esta importante empresa deportiva, permitirá a la comunidad académica de la universidad recibir beneficios presentando su credencial vigente de afiliado a la ASPABUAP.

El secretario general señaló que, con ello, acercan más oportunidades para que los docentes, investigadores, técnicos académicos y quienes cuenten con la credencial vigente que los acredite como parte de la ASPABUAP eviten el sedentarismo, sobrepeso u obesidad y promuevan para sí mismos y sus familiares al deporte como base de un estado físico y mental saludable.

En Cimera Gym Club y Club Alpha se ofrecen actividades como clases fitness en diversas disciplinas, además de instalaciones como gimnasio cardiovascular, de pesas, triathlon training zone, indoor cycling experience, complex zone, salón de box.

Además, los Centros Deportivos cuentan con canchas de padel, pickleball, fútbol, Cimera Kids, alberca techada, squash, vestidores de lujo, sauna y vapor, así como área de cafetería y estacionamiento.

Los Clubes Deportivos participantes son:

• Cimera Gym Club: 10 Norte No. 2401, Barrio de Jesús Tlatempa, San Pedro Cholula, Pue.

• Alpha 2 / 11 sur: Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu, No. 903 Col. Prados Agua Azul

• Alpha 3 / Humboldt: Blvd. Xonaca, No. 3601 Col. Humboldt Puebla, Pue.

Con este convenio la comunidad académica de la BUAP podrá iniciar este 2023 con una inversión a la salud y aprovechar estos beneficios exclusivos para afiliados a la ASPABUAP.