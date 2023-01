Rumbo a la elección para dirigentes de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el comité ejecutivo nacional, busca un proceso electoral antidemocrático, donde los únicos beneficiarios sea los integrantes de la cúpula magisterial.

Para el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, el CEN del SNTE intenta tratar de controlar la elección en Puebla sin dejar posibilidades a la disidencia.

Por eso, aseveró que, ese ha sido su trabajo y es muy claro que es la misma línea antidemocrática que buscarán aplicar en la elección de las dos secciones poblanas.

El integrante del magisterio disidente del estado de Puebla dijo que, la dirigencia nacional del SNTE llegará hasta los niveles de corrupción, de entreguismo, de servilismo y de simulación ante el gobierno en turno, que es la forma en que se han conducido siempre.

Y aunque reconoció que, tienen pocos espacios de maniobra en la elección de secretarios generales que viene, agregó que, aprovecharán todos los espacios para evidenciar la forma antidemocrática en que llevan a cabo los procesos de elección.

La estructura oficial del SNTE, dijo Guerra Castillo, tiene muy bien aceitada la maquinaria para llevar a cabo sus procesos de elección de una manera en que aseguren el triunfo de los candidatos que proponen.

Sin embargo, el vocero del CDMP, aseveró que, tienen en sus manos la posibilidad de la denuncia pública y las impugnaciones cuando vean las anomalías en el proceso electoral.

Y es que, desde su perspectiva, el SNTE oficial, aunque han perdido credibilidad entre la base del magisterio nacional, todavía tienen la posibilidad de organizar eventos electorales que les terminan favoreciendo.

Miguel Guerra, dijo que, se mantienen y siguen las mismas practicas del charrismo sindical, que no dan oportunidad de vislumbrar la verdadera democracia, que hoy en día, es urgente dentro del SNTE nacional y estatal.

Dijo que prueba de ello, es que, rumbo a la elección de secretario general de la sección 23 del SNTE, ya les llegó una propuesta a los centros del trabajo, con las mismas prácticas y las maniobras que manejan desde siempre.

Fue una carta del aspirante Víctor Ortiz, por eso, dijo que, la sección 23 avanza en la elección de directiva seccional sin respeto al derecho universal ni a votar y ser votado, “siguen aplicando su reglamento para seguir manejando las secciones sindicales de Puebla”.

La disidencia sindical, dijo, todavía no saben si presentarán candidatura, porque no observan una movilización intensa ni gran participación de parte de los maestros democráticos, mientras que los institucionales ya avanzaron y se organizaron.

Por eso, planteó que, será muy difícil arribar a un cambio democrático en la sección 23 del SNTE, “no prevemos que sea un cambio democrático, no prevemos que se pueda lograr ese cambio en las secciones de Puebla”.

Sin embargo, dijo que, seguirán haciendo su trabajo consciente y organizativo, “pero no veo un cambio a fondo, ni significativo, porque hay que hacer la lucha, pero todavía no puedo descartar esa posibilidad, porque no se observa cuesta arriba”.