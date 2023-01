A pesar de la confrontación que existe al interior de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), rumbo a la elección para elegir nuevo secretario general, no se prevén que, se puedan dividir como ocurrió cuando se creó el SETEP.

Para el dirigente de la Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP), Juan Durán Martínez, al interior de esa sección magisterial, hay mucha inconformidad.

Previo a la designación del nuevo dirigente de la sección 51 del SNTE, advirtió que existe un hartazgo de parte de la mayoría del magisterio de ver que los mismos repitan en el comité seccional y hay la posibilidad de choque, que no exactamente de ruptura ni de formar otro sindicato.

Sin embargo, ese reclamo no será de las fuerzas internas de la estructura sindical, “porque no se van a atrever a llevar más allá la ruptura, porque están hechos para acatar la indicación del comité ejecutivo nacional”.

Esa posible ruptura, señaló el dirigente del magisterio disidente, no se les va a permitir, por lo que no prevé que se presente una insubordinación, “ninguno de los grupos se va a atrever a llevarle la contraria al CEN del SNTE”.

Lo que prevé el líder estatal de la CODEMAPP, es que los liderazgos que buscan la candidatura, al final, se van a plegar finalmente a las disposiciones que emita el CEN del SNTE.

Por eso, aseveró que, “no veo una ruptora de ambos grupos, no veo una situación extrema como sucedió con la ruptura y se crea el SETEP”.

Sin embargo, advirtió que, al interior de la sección 51 del SNTE, sí hay ciertas corrientes o grupos incipientes, que desde afuera están cuestionado qué hacer en la sección.

“Veo esa tensión muy grande que está cuestionando directamente a todos los grupos y personajes que han venido manejando el sindicato desde siempre”.

Sin embargo, las corrientes de afuera de la estructura sindical, encasillan en el mismo costal a los aspirantes visibles, “los encasillan igual, para muchos trabajadores de fuera de eso grupos, todos ellos son lo mismo, cualquiera de esos personajes es lo mismo”.

Dijo que, desde fuera se organiza un movimiento que cuestiona a estos los grupos y personajes, “y ahí si veo que se puede llegar a una confrontación más complicada y difícil, pero con gente organizada de la base, desde afuera de la cúpula”.

Reiteró que, no se dará tanto entre ellos, que no se van a atrever a más, porque a los que busquen representar al oficialismo, los van a domesticar, los van a plegar y no van a poder llegar a más.