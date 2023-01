La Coalición Democrática Magisterial y de Personal de Apoyo (CODEMAPP), presentará candidato para competir por la secretaría general de la sección 51 del SNTE, aseveró su dirigente, Juan Durán Martínez.

“Somos una alternativa viable para muchos compañeros que ya no quieren más de lo mismo, en una alternativa que haga un cambio de 180 grados en el ejercicio del gobierno sindical”.

Dentro de los principios que tienen y que ya informan a toda la base es la honestidad, la transparencia, la democracia, la justicia y la lealtad, “son principios a los que se han comprometido los compañeros que abrazan ya este movimiento”.

“Nos han querido encasillar, que va a ser más de lo mismo, pero hay una sola diferencia, nadie tiene una sola prueba de la supuesta corrupción que dicen que tenemos”.

Los demás, a los que cuestionamos y pedimos que ya salgan del sindicato, agregó, pueden señalarlos de que, cuando pudieron cambiaron sus plazas y esa es una prueba de corrupción.

Lo demás, agregó, aunque no tienen pruebas de los malos recursos del sindicato, saben que no los han manejado con transparencia, “es decir, no han dado informes puntuales ni periódicos, en que dan informes de en que se gasta el dinero del sindicato, eso sí se ha constatado”.

Durán Martínez, aclaró que, nadie puede señalarlos de cuestiones de corrupción, “nunca nos podrán probar nada, a ningún miembro de esta corriente lo podrán comprobar nada relacionado con la corrupción”.

Ante eso, el dirigente de la CODEMAPP dijo que, han sido cuidadosos de los miembros que integran la planilla, por eso, “digan lo que digan, esa es la diferencia, no somos iguales a los que queremos sacar de la dirigencia”.

“Hay compañeros que dicen que estoy en el comité seccional y por eso somos iguales, pero no, hace 6 años, en el 2016 cuando fuimos al último congreso que se hizo en Metepec, fueron compañeros del movimiento los que dijeron que tenía que ingresar al comité seccional para tener la posibilidad de luchar desde adentro”.

Y es que, recordó que, los estatutos señalan que ningún compañero que aspire a la secretaría general podía ser externo y todos debían tener el antecedente de ser miembro de un comité seccional, entonces para cubrir el elemento estatutario decidieron que tenía que entrar.

Por eso, reiteró que, “no somos iguales, no nos encasillen igual que los que queremos sacar, por eso fue que entré, para reunir la exigencia estatutaria”.

Ante eso, Juan Durán dijo, “si la agrupación decide no postularme, que sea CODEMAPP la que decida quién será su candidato”, pero aclaró que, “no soy igual que ellos por estar en el comité directivo seccional”.