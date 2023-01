“En el parque vehicular de Puebla son alrededor de un millón 200 mil vehículos y solamente han verificado como 100 mil, lo que representa un promedio de 8.3 por ciento, con datos oficiales; los automóviles privados son una fuente grande contaminantes", reveló la investigadora María Eugenia Ibarrarán Viniegra.

La encargada del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente (IMMA) de la Ibero Puebla, afirmó que el tema de la verificación es voluntaria, por lo que, urgió hacerlo obligatorio.

"Eso indica que los ciudadanos no hemos sido responsables, porque todavía, la verificación no ha sido un factor importante para que los autos privados dejen de contaminar. En la actualidad, si no llevas tu auto a verificar por lo más probable es que no cumple con los estándares mínimos de emisión de contaminantes, eso es una práctica importante, por lo que, se tiene que verificar”.

La investigadora afirmó que en el caso del transporte público se ha verificado aproximadamente el 40 por ciento del total, con datos de la Secretaría del Medio Ambiente, aunque se han escuchado datos del 10 por ciento nada más.

"El transporte público, tiene que verificar porque están rodando todo el día; siempre es un problema y estas serían las causas de la mala calidad del aire en Puebla”.

Recordó que las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de la ciudad de Puebla comparten la misma cuenca, “es como si vieras una misma alberca, y pasa lo mismo con los Estados de la zona megalopolitana. Por lo tanto, la calidad del aire en toda la cuenca va a estar relacionada, aunque la Ciudad de México es la más contaminada que el aire se va a revolver en toda la cuenca”.

La investigadora del IMMA de la Ibero Puebla, apuntó que, hoy es similar la contaminación y eso lo marca la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), por lo que tienen que aplicar las mismas políticas, sin embargo, las condiciones de mala calidad del aire se están compartiendo.

"Hay muchos aspectos que llevan a que esta época sea de muy alta contaminación y entre ellos, las emisiones de los vehículos automotrices y de la industria, que también están contaminando, sin embargo, las autoridades no están sancionando por emisiones".

Otro factor, dijo es la inversión térmica, porque se acumulan todos los gases y en la noche no se dispersan porque baja mucho la temperatura y se forma como un domo de aire, entonces el aire caliente tiende a subir, pero el aire frío no lo deja salir.

El siguiente factor a considerar, dijo, son las condiciones meteorológicas, porque la velocidad del viento es como 1.5 metros por segundo, o sea nada, cuando, en general es de 2.2 a 2.4 y esto lleva a que, si no hay viento, no hay dispersión.

Además, recordó que casos, como la actividad volcánica que no tenemos control sobre lo que pasa y las emisiones nos han estado afectando mucho, “esas son tres condiciones sobre las cuales no tenemos ningún control ni como personas ni como autoridad”.