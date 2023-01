Las cárceles del estado de Puebla, no cuentan con las condiciones mínimas para los reos, no cuentan con los mínimos básicos para la población penitenciaria, que es algo similar a nivel nacional, pero a nivel de Puebla no cumplen, que es un poco lo que nos interesa especialmente, “aparecen con diagnóstico de reprobadas”.

El responsable del programa de seguridad del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, Tadeo Luna de la Mora, recordó que, el Estado tiene la especial responsabilidad, porque son personas que están bajo su resguardo.

Empero, aseveró, en general, el total de las prisiones en el Estado de Puebla, suelen aparecer en sus diagnostico como reprobadas en cuanto a las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad.

Ante eso, señaló que, el Estado es completamente responsable, no solo de cuidar la vida sino también de lograr que sea garantizada de forma digna para los reclusos.

“Encuentro que, de acuerdo con los análisis de los indicadores nacionales, no hay condiciones idóneas en cárceles nacionales, por eso, ninguna prisión en México da condiciones de calidad de vida a los internos”.

El académico de la Ibero Puebla dijo que, en general las condiciones de las personas privadas de su libertad al interior de los centros penitenciarios de Puebla, carecen de totales condiciones dignas de vida al interior de las prisiones.

Sin embargo, señaló que, vale la pena distinguir, que hay algunas prisiones que, están mejor evaluadas que otras en los diagnósticos nacionales que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Aunque aclaró que, esa evaluación no significa que brindan buenas condiciones de vida a los internos.

Luna de la Mora, agregó, “con eso me refiero no solo a las condiciones materiales, como la falta de cupo o estas cuestiones de infraestructura, sino también a otro tipo de necesidades como la mala alimentación, la falta de profesionales para la atención para que se garantice constitucionalmente la reinserción social”.

Reiteró que, es el Estado el responsable y encargado de garantizarles las mejores condiciones de vida, además de darles la atención necesaria para que vivan con dignidad.

Por otra parte, sobre la atención de reos en tiempos de pandemia y las condiciones de salubridad en que viven, dijo, “sabemos poco”, pero sí saben por las condiciones físicas en general a través de los diagnósticos nacionales que suele haber de forma recurrente una observación al Estado de Puebla.

Además, destacó la necesidad de incluir espacios de cara a alguna emergencia, con la presencia de personal de la salud, como médicos y dentistas.

Inclusive, recordó la recomendación de la CNDH al Estado de Puebla, de 2019 respecto a las condiciones de mujeres privadas de la libertad, era muy enfático en ese sentido, la falta de profesionales de la salud en especifico para atender a la población de mujeres privadas de su libertad.