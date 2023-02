Los aspirantes de Morena que se han adelantado al proceso electoral para elegir presidente de la república, tienen el riesgo de agotarse y no ser bien vistos por los ciudadanos del país.

A decir del politólogo de la BUAP, Paulino Arellanes Jiménez, al abrirse tan adelantadamente y con tanto tempo que falta para que, formalmente inicien las precampañas y campañas, tiene el riesgo de dividirse al interior de Morena, “ese es el verdadero riesgo para ese partido político”.

Con respecto a los aspirantes, insistió, pueden terminar por agotarse y no ser muy bien vistos por los ciudadanos del país o de ciertos sectores, “es ahí donde la oposición puede sacar ventaja y crezca en los tiempos que define la ley electoral”.

Para el analista político de la máxima casa de estudios del Estado de Puebla, el problema para las “corcholatas” del instituto político vinotinto, es que hay una fractura al interior entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

Sin embargo, por otro lado, bien sabemos que, por razones territoriales y número de gobernantes que tienen en el país, se adelanten o no, y después continúen con sus campañas y precampañas, puede ser que les dé mayores fortalezas.

Arellanes Jiménez, dijo que, ahora mismo, están en juego las elecciones del Estado de México y Coahuila, y de ganarlas, Morena ya tendrían 25 gubernaturas en todo el país, de un total de 32 y eso les ayuda a fortalecerse.

Dijo que, solo lo que, le debilitaría es una cuestión interna dentro de Morena, porque hay tres precandidatos anunciados, Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y Ricardo Monreal, senador, “son los 3 más fuertes, a reserva que aparezca otro”.

Insistió en que, serían entre ellos, a reserva de que ciertos sectores apoyen a uno, a otro o al tercero, “ahí se vería quien puede resistir las definiciones, pero que pudiese darse el verdadero candidato de Morena, “ahí vamos a ver qué tan fuertes son para poder resistir al interior del propio partido político”.

Primero, dijo, la responsabilidad del que sea elegido y que los otros puedan aceptar el resultado de eso, “ahí se pondrá en riesgo la unidad de las llamadas corcholatas de ese partido”.

Por eso, insistió en que, las confrontaciones internas es el mayor riesgo, más que adelantarse o hacer precampañas de manera anticipada, “a los ciudadanos no les interesan los tiempos, ni las campañas adelantadas”.

Vivimos otros tiempos en el país y en el resto del mundo, insistió Paulino Arellanes, y los tiempos no se respetan ni la normatividad que les indique que no pueden hacer campañas ni precampañas, porque no son los tiempos formales que se indican en las leyes electorales.

“A los ciudadanos les interesa quién pueda ser y qué pueda hacer como gobernantes y ahí tiene una ventaja Morena, porque la oposición no tiene proyecto ni plan que ofrecer”