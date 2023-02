La Dirección de Deporte y Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) invita al Medio Maratón de Ajedrez 2023, que se realizará el próximo 25 de marzo y tendrá una duración de 12 horas, iniciando de 08:00 a 20:00 horas, esta es abierta al público en general y comunidad estudiantil.

La convocatoria emitida estipula que el evento tendrá como sede el Centro de Convenciones BUAP, por lo que los interesados en participar tienen como fecha límite el 24 de marzo para poder inscribirse o hasta que se tenga cupo límite que son 200 participantes.

El costo de la inscripción será de 200 pesos, que podrán ser depositados en la cuenta bancaria que aparece en la convocatoria, la cual puede ser consultada en https://didecufi.buap.mx/pdf/medio-maratón-de-ajedrez-2023, una vez realizado el proceso tendrán que enviar su documento de pago y solicite de inscripción al correo [email protected]

El documento refiere que el ritmo de juego será de 15 minutos finish por jugador, la categoría será libre con premiaciones especiales, por tanto no es necesario tener rating.

Los jugadores deben tener conocimiento que se usará el vigente de la FIDE para ajedrez rápido, asimismo si los participantes quedan empatados se considerará ganador a quien tenga más victorias durante el torneo.

En caso de persistir el empate, se jugará un armaggedon sorteando colores, 4 minutos contra 3, donde blancas está obligados a ganar.

El mismo día se llevará acabo la premiación de los mejores 5 jugadores y los mejores en cada especialidad: el primer lugar se llevará 3,000 pesos, segundo lugar 2,500 pesos, tercer lugar 2,000 pesos, cuarto lugar 1,500 pesos, quinto lugar 1,000 pesos.

De igual manera se premiará al mejor sub 2000, mejor sub 1800, mejor sub 1500, mejor no clasificado, mejor señior de de 50 años, mejor femenil, mejor sub 18 varonil y femenil con la cantidad de 1,000 pesos.

Hay que destacar que la organización pondrá tableros para 80 mesas y relojes para 40 mesas, no haciéndose responsable por la falta de estos en las mesas faltantes, por favor llevar equipo de ajedrez, se les brindar un break de 1 hora en punto de las 14:00 horas.

Con esto la BUAP fomenta actividades de sana convivencia y competencia que ayudan a desarrollar a los estudiantes en el entorno educativo y sociales que los beneficia en su futuro profesional.

Por esta razón, la casa de estudios invita a toda su comunidad a participar en estas actividades de destreza y de fomento a una vida sana para todos.