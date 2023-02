La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inicia formalmente su proceso de admisión 2023, donde se espera que cerca de 80 mil alumnos soliciten la realización del examen entre los niveles medio superior y superior.

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo aseguró que para ingresar a la institución en los diferentes niveles educativos “no habrá influencias, ni gente recomendada”.

Añadió que solo lo méritos académicos y la preparación que tenga cada alumno serán la fórmula para ingresar a la máxima casa de estudios del Estado de Puebla.

“Con el pago del examen, el aspirante va a tener acceso gratuito al curso de preparación; será un único pago y eso es importante de recalcar, porque no faltan personas que ofrecen cursos de preparación para los exámenes de admisión y esos no son avalados por nosotros”. Por eso, dijo, la recomendación a los padres de familia es que no se dejen llevar por estas personas”, dijo.

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de febrero fue publicada la convocatoria para el proceso de Admisión 2023, en la cual refiere que todos los alumnos interesados podrán iniciar sus procesos para alumnos de nuevo ingreso, donde se reitera que los cursos de preparación serán gratuitos a través de la página web https://es.khanacademy.org/.

En ambas convocatorias se detalla paso a paso cada punto a seguir para evitar confusiones en el registro.

Nivel medio superior

El documento marca como fechas importantes que, del 01 al 09 de marzo, los estudiantes que busquen programas con requisitos adicionales como el ingreso al Bachillerato “5 de Mayo” o Técnico en Música, asimismo del 29 de marzo al 02 de abril se realizará el registro de solicitud para los estudiantes en general.

Para que, del 31 de marzo al 5 de abril se realice la validación de los documentos; del 01 al 09 de abril podrán descargar el Comprobante de validación de documentos; del 22 al 28 de Mayo se realizará la impresión del Formato de asignación de examen EGA-Il.

Para los alumnos que obtuvieron la validación de sus documentos de manera satisfactoria; del 29 de mayo al 25 de junio se realizará el examen general de admisión y próximo 15 de Julio del 2023 se realizará la publicación de resultados.

Nivel superior

La convocatoria marca que los alumnos interesados en los programas de las licenciaturas en: Abierta en la Enseñanza de Lenguas Inglés, Arte Digital, Arte Dramático, Artes Plásticas, Cinematografía, Cultura Física, Danza, Dirección Financiera, Enfermería (Teziutlán), Enfermería Complementario (abierta), Estomatología (Teziutlán), Etnocoreología, Medicina General y Comunitaria (Teziutlán), Música, Readaptación y Activación Física (Puebla - Escolarizada), así como Readaptación y Activación Física (Semiescolarizada), tendrá que realizar su registro únicamente del 01 al 09 de marzo en http://www.autoservicios.buap.mx, cabe mencionar que no habrá prórroga.

Para el resto de los programas presentados por la BUAP, el proceso de registro será del 10 al 17 de abril ingresando al página web http://www.autoservicios.buap.mx en el apartado “Admisión 2023”.

Proceso de admisión 2023

Lo anterior, de acuerdo al siguiente calendario, teniendo como referencia la primera letra del Curp:

Lunes 10 de abril A, B, C

Martes 11 de abril D, E, F

Miércoles 12 de abril G, H, I

Jueves 13 de abril J,K,L

Viernes 14 de abril M, N, Ñ, O

Sábado 15 de abril P, Q, R

Domingo 16 de abril S, T, U

Lunes 17 de abril V,W,X,Y,Z.

Tras este proceso, se realizará la validación de documentos 12 al 19 de abril, asimismo del 13 al 23 de abril podrán descargar el comprobante de validación de documentos.

Del 22 al 28 de mayo se podrá realizar la impresión del Formato de Asignación de Examen EGA-1, de igual manera del 29 de mayo al 25 de junio del 2023 se realizará el Examen General de Admisión, para finalizar los resultados serán publicados el 15 de julio.

Cabe mencionar que todos los interesados tendrán que cumplir en tiempo y forma con los requisitos para evitar algún rechazo, en este sentido si buscan más información o aclarar dudas se pueden comunicar al Call Center: 22 22 29 55 95 o a través de la red de Facebook Admisión BUAP.