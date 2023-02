La violencia en contra de las mujeres en reclusión, es un punto que las autoridades estatales están dejando abandonado, debido a qué hay mujeres que están en una cárcel de manera injusta y otras las están siendo violentadas.

La universidad Iberoamericana campus Puebla, realizó el conversatorio: “La tortura y violencia de género en el sistema de justicia: caso Keren Ordóñez” en donde las especialistas coincidieron que las autoridades no tienen protocolos de atención para detener a mujeres y no llevan a cabo un proceso adecuado.

Edith Méndez Ahuactzin, representante de la Asociación Mujer y Utopía, refirió qué hay omisiones en estos temas de violencia en el sistema de justicia, debido a que realizan actos de represión, al ejemplificar que el estado de Tlaxcala desde 2012 se tipificó el feminicidio.

Sin embargo, dijo, solo hay cuatro casos de este tipo, por lo que se habla de que se está favoreciendo a los feminicidas, ya que los casos van en aumento.

Refirió que en caso específico de Keren Ordóñez, quien está presa desde hace 7 años quien está acusada de secuestro y fue sentenciada a 50 años de prisión, refirió que se demuestra que no se han aplicado los estándares internacionales de derechos humanos, debido a que no se capacita al personal de las dependencias de justicia y seguridad.

“El machismo está instalado en todo el sistema de justicia en México y en el estado de Tlaxcala, seguimos observando estigmas por razón de género, la violencia, la criminalización que se ejerce contra las mujeres”.

Dijo que, "constantemente se detiene a mujeres por violencia familiar, mujeres que pagan condenas por homicidio, cuando fue en legítima defensa, es decir el sistema de procuración y administración de justicia no aplica la perspectiva de género, no es aplicada durante todo el proceso de investigación y tampoco de sentencia”.

La especialista en temas de violencia de género detalló que en Tlaxcala, 8 de cada 10 mujeres no tienen solución condenatoria, debido a que sus procesos se alargan, se solicitan cambios de representantes legales, debido a que los abogados de oficio no son capacitados en la materia y no tienen resultados positivos.

Compartió que una de sus compañeras de asociación realizó un estudio de acompañamiento entre las mujeres en reclusión y reveló que las féminas en su mayoría son casos de inocentes que estas esperando sentencias.

Agregó que, otros van de delitos que no son graves, hasta las de homicidio y narcotráfico que llevan muchos años en el reclusorio, siendo que ninguna recibe atención de salud mental o acompañamiento psiquiátrico.

En contexto, las autoridades tampoco brindan las garantías suficientes para que este sector sea acompañado de manera legal en caso de actos de tortura, debido a que en ninguna parte de la ley se estipula que no se pueda ejercer violencia contra ellas.