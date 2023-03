Existen avances indudables con relación a la presencia de la mujer en la sociedad actual, sin duda hay conquistas sociales y eso se le debe a las mujeres que han luchado por ello. Para la profesora de la Facultad de Filosofía de la UPAEP, Livia Bastos Andrade, hay que reconocer que hay avances, son conquistas que no fueron fáciles, sin embargo, los avances no son homogéneos, no se da en todos los lugares ni en todos los estratos sociales por igual.

El tema es que las conquistas que fueron celebradas, vividas, luchadas y que son indispensables, no son todavía un fenómeno universal, no está presente en todas las culturas.

Por eso, dijo, hay que estar contentas y orgullosas de las que las precedieron para que la mujer sea una ciudadana de primera categoría, pero hay que reconocer que hay fragilidades graves.

Por su parte, la profesora, escritora y periodista de la Universidad Austral de Argentina, Merónica Toller, aseveró que, las leyes no han podido frenar las agresiones, pero hay avances y también hay cosas que faltan.

“Primero que nada, la educación, no solo las leyes lo van a lograr, se necesita de mayor educación en la familia, si vamos a frenar la violencia para la mujer, la familia tiene que educar en el respeto hacia la mujer”.

Lo anterior, agregó, significa que, en casa, en un hogar, hay que enseñar a los niños a compartir las tareas domésticas y de cuidado, para que las responsabilidades de la casa la hagan hombres y mujeres, “las tareas son de todos”.

Por eso, afirmó que, entre todos pueden trabajar para educar en la igualdad y el respeto.

Bastos Andrade, aseguró, las leyes son indispensables, tenemos un ordenamiento jurídico en todo el planeta desde siempre, “el ordenamiento hace falta y las leyes hacen falta, porque es ineludible y urgente que haya leyes en protección de la mujer”.

Ante eso, hay que destacar el sentid pedagógico de la ley, “todos interpretamos que si la ley dice algo y lo permite es porque es bueno, si lo impide es malo, por eso la ley lo prohíbe”.

Así, mencionó que, a partir de ahí hay conclusiones, que la ley protege a las mujeres, en el sentido pedagógico y eso está perfecto y es bueno para inclinar a la sociedad y determinar las conductas sociales.

Merónica Toller, dijo que, parte de la problemática, empieza con el consumo de pornografía y el tiktok pornográfico y cuando quieres llegar a una relación con una novia, el condicionamiento interior de esa mente que estuvo todo el tiempo con pornografía está hecho pomada, está mal, porque va a exigir las mismas cosas que un porno.