Con la permanencia de Carlos Palafox Galeana en el Consejo de la Judicatura, el Estado de Puebla se mantiene en un estado de ilegalidad, aseguró el abogado y catedrático del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano.

“El estado de derecho en el Estado de Puebla está roto desde que se aprobó esta reforma constitucional, que deja mucho que desear, rompe con la separación completamente de los poderes y esa independencia le da una intromisión completa al poder ejecutivo".

Dijo, en el poder judicial, el nombramiento de Carlos Palafox en el Consejo de la Judicatura obedece al control que le ha quitado el verdadero poder a la presidencia del tribunal, porque la representación del poder judicial y muchísimas tareas que son propias del presidente del Tribunal Superior de Justicia, ahora las hace el presidente del consejo de la judicatura.

Ese nombramiento, agregó, también es una completa improvisación porque Palafox Galeana no tiene ninguna experiencia jurisdiccional, prueba de ello, es que se han presentado errores en tan poco tiempo que, no sabe qué tiempo vaya a permanecer en el cargo.

Dijo que muchos litigantes, hacen un llamado de atención al gobernador del Estado para que vea esa situación y tome cartas en el asunto, pero más allá, debe de invitar a todas las barras, a los colegios, a las asociaciones de abogados involucrados en la administración de justicia, para que se manifiesten en contra de las ilegalidades y hasta inconstitucionalidades.

“Esta cuestión no es personal con Carlos Palafox, yo no tengo nada ni a favor ni en contra, pero no tiene legalidad en el Consejo de la Judicatura, porque, existía un Consejo de la Judicatura que se había creado conforme a la ley orgánica del poder judicial del Estado anterior”.

Santos Lozano, dijo que, estaba conformado el Consejo de la Judicatura, pero viene la reforma constitucional y después ordenan que se cree un nuevo consejo de la judicatura, “no debemos olvidar que, este tipo de normas constitucionales deben de ir acompañadas de la ley reglamentaria, es decir, la ley orgánica y esta ley orgánica no se había aprobado cuando ya se había nombrado un nuevo consejo de la judicatura”.

Entonces, legalmente, existen dos consejos de la judicatura porque el anterior nunca se disolvió, nunca se revocó, nunca se dio por terminar las tareas, “y recordemos que la ley orgánica es posterior”.

Dijo que, ese Consejo de la Judicatura, venía funcionando, pero viene la reforma constitucional en donde se ordena la creación de un nuevo consejo antes de que se promulgue la ley orgánica del poder judicial del estado actual y se nombra al consejo de la judicatura.

“Considero indebido su nombramiento, porque debió de haber esperado a que se aprobara por lo menos la ley orgánica y no lo hizo así, porque se le nombró titular del Consejo de la Judicatura y posteriormente se aprobó la ley orgánica”.