La procesión de Viernes Santo de la ciudad de Puebla, cumple con todas las características para ser propuesta como patrimonio intangible de la humanidad, aseguró el asesor cultural de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Eduardo Merlo Juárez.

Por eso, dijo que, “la procesión de viernes santo puede, en algún momento, ser propuesta como patrimonio intangible de la humanidad, con 32 años de historia”.

Dijo que la procesión se está volviendo una tradición: “La moderna profesión apenas tiene 32 años, se va a volver una tradición, pero sin duda, parte de las tradiciones que había antes en que empezaron en el mismo siglo XVI.

Es una tradición fervorosa desde su nacimiento y su evolución, dijo el arqueólogo, y lo cuidadoso de sus características, le dan el cimiento y el apoyo para declararla patrimonio cultural intangible, por supuesto, “tiene todas las características, todas las características porque es una procesión fervorosa”.

Agregó que es una procesión religiosa que cumple su cometido, porque no se sale de ese de esa regla, es decir, no tiene ningún fin político ni civil, porque es, totalmente, una manifestación piadosa y popular.

“Esto es lo que los caracteriza, no solo esta, también las demás profesiones que se hacen en todas partes, pero esta, en particular ha logrado traer una cantidad impresionante de gente atrás”.

Merlo Juárez dijo que no se puede entender de dónde sale tanta gente, más de 100 mil personas en la última edición, cuando la procesión llega a su punto intermedio, que es en El gallito, todavía hay gente que está saliendo de la catedral, "de ese tamaño es la columna que va conformando la procesión".

Esto no se da en muchas partes, he visto procesiones en Perú, en Bolivia, en la propia de Guatemala, que son impresionantes, mencionó, “totalmente lujosas y esplendorosas a comparación de la nuestra que es sencilla, pero no tiene tanta gente no tiene tanta gente como nosotros”.

“En la procesión de viernes santo de la ciudad de Puebla se va a encontrar que, es un movimiento de masas, una cantidad de gente que camina con un propósito específico, es la devoción, la creencia religiosa profunda y eso pues no se ve comúnmente en otras partes, dijo, salvo en la Basílica de Guadalupe.

Por el otro lado, se puede admirar la técnica y la disciplina de las personas que participan y que va cargando las imágenes y luego las propias imágenes salvo la de niño el Doctor de los enfermos y del señor de la misericordia, las demás son imágenes antiguas, son obras de arte que muestran el aporte de las generaciones pasadas a estas imágenes".

Destacó los vestidos bordados, los mantos, las coronas, los resplandores que son un atractivo, “que hay cosas que se pueden ver en los museos ciertamente pero ahí están quietas y estas fuera de contexto”.

En cambio, apuntó, aquí están siendo utilizadas para lo que se fabricaron, los resplandores de los bordados del manto de la virgen o de la túnica de del nazareno, es un espectáculo, concluyó.