"La creciente pinta de bardas de promoción de aspirantes de Morena a cargos de elección popular en el país y en Puebla, responden a una pobreza democrática en nuestra vida de partidos políticos y también en la sociedad en general", expuso el politólogo de la UPAEP, Juan Pablo Aranda Vargas.

El también director del departamento de Formación Humanista explicó que persisten las mismas prácticas políticas.

"No ha bajado la corrupción, no ha bajado la impunidad, el país no está mejor y está más dividido que nunca. Una de las cosas que sorprenden es que el partido que actualmente tiene el poder, Morena, que surge como una denuncia de la corrupción y de las malas prácticas dentro de la política, lo que está demostrando es que es el producto de una enfermedad social, de una contracción del sistema político”.

De acuerdo al politólogo, el gran problema que tiene México hoy en día es que no se puede dar un seguimiento a tiempo del estado que se llevan los partidos políticos.

"Esto puede ser parte de la estrategia por desgastar a la autoridad electoral que se ha hecho desde tiempos del origen del Instituto Nacional Electoral (INE) que, utilizan estas cosas con intención del desgaste".

Dijo que, ha llegado a tal grado que hay mucha gente que sigue creyendo en el fantasma del fraude, que no existen desde la creación del IFE en 1990.

Aranda Vargas, no descartó una posible colusión con las autoridades electorales, sin embargo, advirtió que existe un peligro ante el golpeteo que se ha dado a las autoridades electorales.

“Ha sido una guerra intestina por parte del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, basada en este fantasma del fraude, que siguen creyendo en el famoso fraude del 2006 que nunca existió”.

El analista político de la UPAEP señaló que la propia autoridad electoral tiene incluso miedo, "la autoridad está llamada a aplicar la ley, por eso, si se viola la ley tiene que castigar y se acabó".

En ese sentido, afirmó que el problema es de fondo, pues México no tiene una cultura democrática suficiente, por lo que, de seguir así, nunca podrán dar soluciones, al contrario, gran parte de la población compra estas ideas de que la autoridad electoral no sirve para nada y que son corruptas.

"La autoridad electoral debe tomar la postura de que no importa si le están pegando, pero tiene que hacer cumplir la ley de manera estricta, independientemente de quién lo haga, sea el PRI, el PAN, Morena, el que sea, para garantizar que haya comicios limpios", finalizó.