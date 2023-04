En el país no es el pueblo sabio y bueno el que manda dentro dele ejercicio de gobierno, como lo reitera el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. A decir del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, Valente Tallabs González, el problema con las autoridades federales, es el concepto pueblo.

Dijo, “solo se intenta querer entrar en calificativos, aunque es imperativo, porque en sistemas autoritarios siempre apelan al concepto pueblo, lo que resulta subjetivo”.

Aclaró que, el pueblo sabio y bueno es un concepto que al ser subjetivo entra justo en el dilema de quién es pueblo y quien no, “pero no podemos establecer que es una unidad que es hegemónica, homologada y bien estructurada”.

Por eso, reveló que ese complejo concepto no existe, eso es un mito y lo que tendríamos que cambiar es hacia la perspectiva de ciudadanos, porque pueblo no es excluyente ni es exclusivo, “entonces no se pueden crear estas narrativas y estas malas interpretaciones”.

El académico de la UPAEP dijo entonces que, todo mundo asume como pueblo el pensar que el pueblo es el bueno, pero es renunciar a la parte de la auténtica ciudadanía que implica corresponsabilidad y que implica también responsabilidades.

En ese contexto, el académico de esa casa de estudios señaló que, el crimen organizado pueda jugar un papel en las próximas elecciones, por eso, no hay que minimizarlo, porque el poder y el alcance que ya tiene el crimen organizado de hace varios años.

“A lo mejor no logramos ver un involucramiento directo pero indirecto sí lo tiene y vaya que lo tiene”.

Ante eso, advirtió que, no reconocerlo es un error de parte de las instituciones y de la ciudadanía, porque es muy importante saber por quién estamos votando y qué intereses hay en todo ello.

Por eso, Tallabs González, aseveró, cualquiera especulación es mejor no quedarnos con la duda, “es un problema que ataca más al ámbito municipal y cada vez es menos probable en cuanto va subiendo el nivel de gobierno”.

Por eso, reiteró que, es en los municipios y no hay que tener la menor duda que es un ente que gobierna de facto en muchas regiones de este país.

“En el imaginario colectivo y en la literatura del narco se habla del involucramiento de grupos delictivos con el gobierno federal y en periodos de los partidos políticos PRI, PAN y Morena la tónica puede seguir siendo la misma”.

Y es que, han pasado sexenio y seguimos escuchando estas acusaciones especulaciones que empezaron como eso, como una acusación y resulta que sí.

Por eso, en las próximas elecciones, tenemos que escoger los mejores perfiles no los que hay en eso no es sencillo porque hay muchos intereses

pero es ahí donde tenemos que asumir una posición de ciudadanía, del pueblo.

Porque no es solo del pueblo es el que empuje más, el más carismático, el que va en torno a su figura y en sumar el problema es que sí esa figura no es la más virtuosa ni la más preparada ni la que tiene mejores relaciones o condiciones, entonces no va a cambiar nada.

“Seguimos viendo gobernantes, sobre todo los ejecutivos estatales de que han tenido y tienen estos nexos”.