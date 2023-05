"La actual dirección del PAN en el país juega a tener un control férreo sobre el partido; el partido está en manos de un solo grupo y ha cerrado las puertas a militantes; por eso, hay una pelea constante de personas que van abandonando el PAN, no de ahora, de muchos años atrás”, afirmó el politólogo de la Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius.

En entrevista con Intolerancia Diario, el académico expuso que ante esa cerrazón de los grupos que se apropian del partido y quienes piensan distinto, buscan espacio en partidos como Movimiento Ciudadano, pues estos no tienen una postura ideológica.

Ante las críticas del expresidente Felipe Calderón a la dirigencia panista, dijo que, aunque no tiene muchas coincidencias con él, tiene razón, aunque esta práctica la implementó el propio exmandatario desde que tuvo el control del partido.

“Lo hizo (Felipe Calderón) como presidente y ahora se extraña de ella, pero es una práctica que él mismo impulsó para garantizar el control del partido”.

EL politólogo externó que hay partidos que, como el PRI, que van teniendo una sangría que al parecer va a provocar su extinción, aunque el PAN no ha tenido ese grado de intensidad política pero sí tiene esa sangría permanente.

"Es un error de parte de los partidos no permitir que otros grupos de militantes tengan juego en ellos, el expresidente define muy bien lo que está sucediendo, pero no es distinto a lo que sucedía cuando él tenía el control del PAN”.

Tras reconocer que es evidente la crisis interna del PAN, el académico de la Ibero Puebla reiteró que, con las críticas de Felipe Calderón, esos actos de abandono del partido, es por la crítica y por eso es que se van cerrado espacios.

En ese sentido, tiene que ver con la imposibilidad de que los calderonistas puedan tener rejuego dentro del partido, “y eso les genera que tendrán que salir a buscar espacios en otros lados”.

Por eso, dijo que, probablemente, puedan irse a Movimiento Ciudadano que está creciendo, que necesita cuadros, además de tener influencia en algunas regiones donde no las tiene y que puede dar salida a cuadros de otros partidos, como de Morena, del PRI y del PAN.

Calderón Chelius, recordó que, lo que propone MC es la felicidad o la alegría, que es una cosa totalmente amorfa, que no dice nada y no da ninguna dirección, pero es un partido en donde cualquiera puede caber.

Desde su análisis, el politólogo de la Ibero Puebla dijo que encuentra a un PAN competitivo, pero no por el PAN, porque solamente lo es por todos los errores que ha venido y ha realizado Morena, es decir, si hay división interna en Morena, el beneficiado es el PAN.

Por eso, señaló, “el PAN sobrevive por los errores que comete Morena, pero si Morena conviviera adecuadamente, si tuviera una dirección eficaz y los procesos internos se llevaran a cabo razonablemente, los barrerían”.

“Al PAN no le veo atributos propios, la alianza opositora aparece como una opción ante la falta de espacios frente a Morena, pero no es una opción en sí misma, no veo a la gente yendo a votar por ellos para apoyarlos”.

En todo caso, apuntó, pueden tener un voto, por el voto de castigo a Morena, si Morena funcionara mejor, abandona su voto de castigo y los dejaría sin opciones.