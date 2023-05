Todos los partidos tradicionales de la alianza opositora tienen una carga negativa muy importante y el único que todavía tiene positivos es el Partido Acción Nacional (PAN), aseveró el coordinador de los Posgrados en Derecho de la Ibero Puebla, Gilberto Rafael Rodríguez Moreno.

“El PRI y el PRD su carga es básicamente negativa, por eso, si quiere hacer una alianza con esos partidos, quedan dos opciones, o cargas con esa imagen negativa o no debes hacer esa coalición".

Desde su perspectiva, señalo que habrá que ver lo que sucede en el Estado de México, si el PAN está dispuesto a cargar con esos negativos, “o carga con ellos o no hay posibilidad de coalición”.

Por otro lado, el académico dijo si no van en alianza, no tienen posibilidad de competir por la presidencia de la república, por eso, en ese sentido están atrapados, porque tienen una imagen muy negativa.

"De esos tres partidos políticos en coalición, al único que todavía le queda una parte positiva es el PAN pero al PRI y PRD ya se le ve con una mirada muy negativa".

Explicó que no existen alternativas, pues van juntos así o no tienen posibilidades, sin embargo, se vuelve complicado porque una parte que estaría dispuesta a votar por la oposición no votará por un partido en específico.

“Tienen un problema grave, porque si el resultado es el esperado en Estado de México será muy grave para la coalición opositora, porque, hoy, la totalidad de las encuestas rumbo al proceso electoral de esa entidad federativa está a favor de la candidata de Morena".

El académico aseveró que la elección en el Estado de México, a través de las encuestas, parece muy cargada hacia Morena, porque no hay una sola que se dé ventaja a la alianza opositora.

Rodríguez Moreno señaló que, si desde la alianza opositora quieren ser competitivos tienen que ir juntos, porque ahora mismo, en el Estado de México, están en un callejón sin salida.

Dijo que, si tienen esos negativos no hay posibilidad de jugar y para el propio Estado de México y para la elección federal del 2024, la alianza opositora se volverá muy complicada.

El coordinador de los Posgrados en Derecho, explicó que una derrota del PRI en Estado de México será complicada, porque perderían el único bastión electoral que le queda.

Lo que va a pasar en el caso de la coalición opositora cuando definían candidaturas será complejo porque el PAN va por la candidatura y el PRI no lo va a dejar, por eso, llegarán más débiles.

“Pero si llegan a ganar el PRI se fortalece en la negociación, pero por el otro lado, se verá una tendencia poderosa de la oposición, que, así como están ahora no lo van a hacer”, finalizó.