Para el académico del departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda, “hay que atender el tema de la prevención del delito, porque se ha perdido y se debe fortalecer junto con la disuasión”, elementos que se han olvidado.

"Veo que se han perdido ambos elementos", dijo, por lo que está costando mucho la política pública nacional como el de la Guardia Nacional, que de hecho es un tema muy complejo.

Y es que, señaló que, está compuesto por elementos del ejército que no están capacitados para traer seguridad pública sino seguridad nacional, “los municipios se tratan de apoyar en la Guardia Nacional cuando deben fortalecer a su policía”.

A pesar de que sí ayudó en los últimos años, agregó, además de la academia de policía, no está surtiendo el efecto que debería darse.

La política de prevención del delito no se está dando, dijo, por eso no se tiene una buena acción en prevención del delito y el tema de la reacción no se está dando en la policía municipal.

Otro problema, es que es muy recurrente en la actual administración es que es muy recurrente el tema de la corrupción de los policías municipales.

Es alarmante que se dediquen a extorsionar a transeúntes, a los mismos automovilistas, en lugar de dedicarse a patrullar, “no sabemos si hay más actos delictivos, si se está dando seguimiento a una política en materia de seguridad”.

“Las políticas federales en todo el país no están funcionando y tampoco en el municipio de Puebla”.

Curiel Tejeda explicó que, en el territorio poblano y en particular en el municipio capital, es urgente la revisión de las políticas en materia de seguridad para corregir problemas y enfocar el combate al fenómeno.

Es creciente el estatus actual de la policía municipal por el tema de la corrupción, “los cuerpos de policía municipal están abandonados, porque se trata de apoyar todo en la Guardia Nacional”.

Y la realidad es que ese organismo federal no quiere hacer detenciones, porque para ellos, que son gente formada en el ejército no quieren hacer el informe de los casos.

Por eso, dijo, si apoyamos el trabajo de la policía municipal en el Estado y la federación, tenemos este tipo de problemas y la policía municipal debe ponerse a trabajar para lo que se les paga.

Los casos de corrupción llevarlos ante la Fiscalía anticorrupción y sancionarlos de manera precisa.

El académico del departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla aseveró que, se tiene que preparar los cuadros, de tal manera que, sepan que su trabajo es llevar a cabo las atareas por las que se les está pagando.

“Si nos apoyamos en la Guardia Nacional vamos a tener esta problemática, que sí apoya, pero está siendo muy precaria, porque su papel no es de la prevención”