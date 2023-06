Hacia el proceso electoral federal de 2024, en que está en juego la presidencia de la república y la gubernatura del Estado de Puebla, los integrantes de la disidencia magisterial no harán trabajo político con los líderes de las secciones del SNTE en Puebla.

El vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, aseguró que, hasta ahora, la cúpula del SNTE no los ha buscado para llevar a cabo el trabajo electoral, “y si lo hicieran les daríamos las gracias, porque no trabajaremos con ellos”.

Y es que, la forma de trabajar en el rubro político entre ambas organizaciones no tiene coincidencia, por eso, no pueden sumarse, porque no tienen formas parecidas de buscar el apoyo electoral.

Y aunque aclaró que, el CDMP se encuentra dentro del SNTE, les ocurre como los matrimonios mal avenidos, que viven en la misma casa y peleándose y no se quiere salir ni uno ni otro.

El dirigente de la disidencia magisterial dijo que, será inevitable que se encuentren en el Frente social y político que respalda al partido Morena, “pero tenemos claro que, encontramos a los maestros del SNTE, a los que van con Morena y somos respetuosos porque no vamos a lanzar ahí insultos ni gritos ni ataques”.

De hacerlo así, dijo, no entenderían las consecuencias de lo que es el Frente, donde ahí caben todos, entonces no pueden evitar estar en el mismo proyecto, pero no tienen posibilidad de llevar a cabo un trabajo conjunto.

Ante eso, recordó que, en la participación de Andrés Manuel López Obrador, en Cholula en 2012, donde dijo que son bienvenidos panistas, priistas y todos los que quieran contribuir a este frente, “entonces somos consecuentes y ahí no nos vamos a pelear, porque la lucha es de casa”.

Por eso, aseguró que, trabajarán de la mano con la dirigencia del SNTE, porque, además, saben que, la mayoría del magisterio está con Morena, pero lo harán desde trincheras muy diferentes y con argumentos diferentes.

Guerra Castillo, dijo que, el magisterio disidente a través del CDMP, trabajará dentro del Frente, es decir, con quien sea el continuador de la cuarta transformación, lo que incluye trabajar con el SNTE y demás agrupaciones en ese proyecto.

Sin embargo, recordó que, en la parte sindical tienen planteado un pliego petitorio que se entregó el 15 de mayo como parte del comité sindical democrático y por ello, buscaron la interlocución con las instancias para la democratización del SNTE y no es a través del comité nacional.

Sin embargo, dijo que, con los dirigentes seccionales no han discutido el tema, porque mantienen una postura de rechazo y distancia con ellos, “por ejemplo, el 15 de mayo no quise ir, que hubo entrega de reconocimientos y no me presenté a recibirlo".

“Lo hice por discreción, porque si voy tengo que retirar la mano cuando me quiera saludar y me den un reconocimiento a nombre del SNTE, por eso, no lo siento tan legitimo el reconocimiento del sindicato, pero hay que ser civilizados, por eso decidí no ir”.