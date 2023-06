Los partidos políticos que quieran ser competitivos en la elección federal del 2024, tienen que apostar por sectores que han estado abandonado, como los jóvenes, que representan una fuerza importante dentro del espectro político.

Para la politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, esa es una de las grandes áreas de oportunidades para los partidos políticos y ahí, Movimiento Ciudadano jugará un papel muy importante.

Porque tiene que presentar candidato fuerte o el voto de la oposición se va a dividir, pero si logran negociar y lograr un acuerdo las posibilidades de la oposición llegan a incrementarse.

“Algo bien importante va a ser que sumen a la alianza y que no dividan, porque también tienen que evaluar el desempeño de los dirigentes nacionales de los partidos políticos porque parece que hay mucha inconformidad entre las bases por esta cuestión”.

Y otra más, dijo la académica, deben tener candidatos que muevan a los jóvenes y que representan una opción, porque ahí Morena va a tener un problema, que le puede repercutir.

Por eso, dijo que, quien tiene el gobierno, el partido que está gobernando por la propia naturaleza del ejercicio del poder tiende a desgastarse y eso ocurre con todos los partidos políticos.

Por eso, que suceda representa una gran oportunidad para la oposición, que puede allegarse de los yerros y de las malas acciones que tenga Morena, que buscará la continuidad en los gobiernos federal y locales.

Ramón Pérez, dijo previamente que, Movimiento Ciudadano puede jugar un papel como partido bisagra, por eso, está en condiciones de no dividir más el voto de la oposición, al buscar alianza con ellos.

Desde su perspectiva, un partido bisagra puede tomar mucha relevancia, porque puede ser que solo no sume mucho, pero si se integra le puede generar trascendencia a una coalición.

Lo cierto, dijo, es que basado en las dos últimas elecciones, las alianzas muestran que son más competitivas y serán más estratégicas para el 2024, por eso, esa definición será fundamental para la elección presidencial del próximo año.

Movimiento Ciudadano representa un plan estratégico rumbo al 2024, porque en la elección del Estado de México, de entrada, decidió no jugar, pero cuando entró al juego, lo hizo sin estar realmente jugando porque no tuvo candidato.

Ramón Pérez, recordó que en política decimos que hasta cuando no actúas, cuando dejas de actuar es una decisión, también juegas y eso hizo Movimiento Ciudadano en la pasada elección del Estado de México.

Por eso, dijo, decidieron no entrar a la contienda, pero no están dejando de jugar, al contrario, en un juego y sobre todo es un juego de estrategias, “jugar les puede redituar, pero no jugar puede ser mejor para ellos”.