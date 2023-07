La crisis actual del sistema de partidos políticos en México, puede desembocar en el surgimiento de nuevas figuras, lo que permitirá una redistribución de fuerzas, ahora concentradas en el partido hegemónico, Morena.

Para el director del departamento de Formación Humanista de la UPAEP, Juan Pablo Aranda Vargas, la entrada de una persona que le inyecte una nueva perspectiva y que confronte al partido Morena puede exigir el nacimiento de otros partidos políticos y una redistribución de fuerza.

Y es que, lo que estamos viendo es que los partidos de oposición no sirven para nada, por eso, hoy en día, la única que puede ser una candidata viable y que no es de los viejos cuadros de ningún partido, que se vuelve atractiva porque no se le puede identificar como tal, es Xóchitl Gálvez.

Por eso, reconoció que, en el espectro de lo público, puede surgir alguna figura nueva o un caso de escándalo que pueda modificar el tablero político, “por ejemplo, Xóchitl Gálvez no es la panista de sepa, es un animal político muy interesante y en ese sentido puede reconfigurar la oposición porque son partidos políticos desgastados, como PRI, PAN y PRD”.

Agregó que, sería interesante ver el surgimiento de nuevos partidos políticos, de nuevos grupos, por ejemplo, la juventud no está representada, con esta visión, el hecho de que podamos tener una presidenta será algo bueno, incluso si es Claudia Sheinbaum.

Dijo, “será bueno una mujer en la presidencia, por ahí debe haber algo interesante para la democracia mexicana”.

Insistió en que, encuentra condiciones de que un acontecimiento así pueda radicalizar la tendencia político y social de la actualidad, “lo que hay es un encono social espantoso promovido desde palacio nacional”.

Lo que vemos ha sido muy efectivo para el gobierno, pero también ha sido muy destructivo para la sociedad.

“La entrada de nuevos actores que se estaban considerando y que no necesariamente van a tener esa disciplina partidista, puede reconfigurar esto, podría cambiar la forma de hacer política”.

Aranda Vargas, dijo que, estas acciones podrían refundar algunos de los principios democráticos que están perdidos ahorita, “Xóchitl puede hacer eso y lo que necesitamos no es esta retorica burda de no a los políticos, sino necesitamos a los políticos que no traigan una cola gigantesca detrás y no parece meter las manos por nadie”.

El director del departamento de Formación Humanista de la UPAEP dijo que, Xóchitl da la apariencia de ser este tipo de político que nos podría prometer un México donde el elemento indígena y de la pobreza empiece a surgir y tener un poco más de voz.

Aseveró que, no en el esquema clientelar actual de Morena, sino realmente que estén representados y sacarlos de su situación en busca del bienestar que merecen, “puede ser interesante, es una buena noticia para la democracia que Xóchitl esté removiendo los viejos acuerdos”.

Dijo, “esta mujer no tiene miedo de nada y eso habla de una persona que no trae tanta cola que le pisen”.