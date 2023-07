El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pasó de tener una oposición totalmente noqueada, a revivirla a través de Xóchitl Gálvez luego de negar el derecho de réplica en la mañanera en Palacio Nacional, reveló Juan Pablo Aranda Vargas.

"Lo que hizo la postulación de Xóchitl Gálvez es que muchos de la alianza opositora se están bajando y en parte no es por ningún tipo de presiones ni falta de presencia. Me parece que Xóchitl tiene grandes ventajas, independientemente de si la gente va a votar o no por ella, es una persona con credibilidad, que viene desde abajo”.

El director del departamento de Formación Humanística de la UPAEP, explicó que AMLO, por su arrogancia, permitió que el tema del derecho a réplica de Xóchitl Gálvez terminara por impulsarla con la oposición.

“Desde la oposición le están dando al presidente una sopa de su propio chocolate con la aparición como aspirante de Xóchitl Gálvez, es increíble, porque AMLO, cuando está nervioso se muestra imprudente”.

Ante eso, el politólogo aseguró que AMLO está nervioso porque sabe que no ha dado resultado y por el fracaso de su administración, por ello, sus ataques a la oposicón.

“Me parece que, siguiendo la analogía de los tiempos del expresidente Vicente Fox, AMLO pierde probablemente la elección cuando empieza con el tema del “ya cállate Chachalaca”, porque ahí empezó y tuvo un bajón importante en las preferencias electorales".

El analista político de la UPAEP dijo que, AMLO peca de imprudencia cuando se pone nervioso a casi un año de terminar su sexenio.

“Me parece que está dando muestra de nerviosismo, que está perdiendo el control de Morena, las propias huestes se están reacomodando, porque el presidente está perdiendo poder, está perdiendo control”.

Aranda Vargas señaló que en todo ese escenario, hay condiciones para que la senadora Xóchitl Gálvez pueda ser competitiva, y advirtió que será interesante ver una carrera presidencial contra Claudia Sheinbaum.

"En su gobierno (Sheinbaum) el tema del metro ha sido un lastre para ella, al grado de que, probablemente, Morena llegue a perder la Ciudad de México por ese motivo y otros que tiene acumulado".

Para la oposición, afirmó el académico, la presencia de la panista genera esperanzas para las elecciones del próximo año.

“La panista es una candidata muy interesante que al menos podría resaltar, lo que queremos los demócratas no es que uno gane todo, sino que tengamos un gobierno dividido que es el mejor para la actualidad del país”, finalizó.