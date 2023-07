Hasta el 15% de los vehículos en Puebla no pasarán la verificación vehicular, pues estos no alcanzarán a cumplir las exigencias de emisión de contaminantes, señaló Francisco Javier Sánchez Ruiz, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP.

En entrevista con Intolerancia Diario, dijo que en Puebla circulan hasta 8 millones de automóviles, es decir, alrededor de 2 vehículos por persona.

En ese sentido, detalló que el principal sector es la clase media, porque los que conforman la clase alta llegan a tener entre 6 y 8 automóviles por familia. Además, reveló que en la zona metropolitana el parque vehicular creció hasta un 300%

“Los vehículos que dejarán de transitar en Puebla al no pasa la verificación serán entre 10 al 15 por ciento del parque vehicular, son los que no alcanzarán a cumplir la verificación”.

Explicó que, serán los modelos por debajo del año 2000, es decir, entre los años del 90 al 99 que dejarán de circular, “y no se les permitirá porque ya no aguanta el tiempo de vida del motor”.

El académico de la UPAEP explicó que, aunque se le haga ajuste mecánico adecuado no la va a poder pasar porque se ensucian los pistones, “solo pasarán los autos del 2000 al 2023, que son 23 años, pero los de 2000 al 2005 pasarán de panzazo”.

Por lo anterior, si existe la posibilidad de dar mayor prórroga para la verificación, esa es solo decisión del gobierno de Puebla, pero es necesario verificar para asegurar que las fuentes móviles tengan emisiones crecientes de gases de efecto invernadero.

“El problema es que los mexicanos todo lo dejamos hasta el último, pero tenemos que hacer conciencia que como ciudadanos tenemos que cumplir de una necesidad ambiental”.

Sánchez Ruiz, dijo que no se trata de un capricho, porque se debe lograr emitir la menor cantidad de contaminantes a la atmosfera.

Explicó que los equipos para verificación y los estándares se regulados por la Norma Oficial Mexicana 087 de la Secretaría de Salud, que indica niveles máximos permisibles de fuentes móviles, avalado por el Centro Nacional de Metrología (CENAM), que estandariza los equipos en centros de verificación, que si nos cumplen deben ser clausurados.

En relación con los camiones que entran a Puebla provenientes de otros estados, el profesor investigador de la UPAEP señaló que, son regulados por la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Eso implica que todo transporte de placa federal debe cumplir una verificación para ingresar a un Estado, que no puede brincarse, “aunque no los pueden detener ni negar el paso, pero no pueden transitar sin esta normatividad porque emiten altos niveles de gases invernadero”.

Finalmente, urgió optimizar y mejorar el servicio de transporte público, que también tiene que cumplir con la verificación, porque la mayoría de ellos son los que más contaminan y algunas rutas ya pasaron su vida útil.