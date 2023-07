Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) se mantiene prudente ante posibles campañas adelantadas de aspirantes del partido Morena, en la legislación del rubro hay una parte más o menos laxa que permite que se lleve a cabo actividades de parte de las corcholatas.

El politólogo de la Ibero Puebla, René Valdiviezo Sandoval, recordó que, todos desde la oposición acusan que es campaña adelantada y que debe ser sancionado, sin embargo, el INE como consejo general y como institución está siendo prudente ante eso.

Esa actitud del organismo electoral dijo, es una buena señal para todo lo que viene de aquí a septiembre, por eso, reiteró que el organismo electoral nacional y los actuales consejeros del INE, observan puntualmente el desarrollo del nombramiento de coordinadores de Morena.

Ahora mismo, ya no es buen momento para modificar sus reglas del juego para las precampañas, “ahorita ya no puede modificarse nada, porque el plan B se detuvo y no alcanzan los tiempos que se requieren para modificaciones electorales, por eso ahorita no hay cambios, no pueden hacerse”.

Recordó que con la salida de los consejeros secretario y presidente del INE, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova en el consejo general solo entraron 2 nuevos y de acuerdo con una reunión sostenida mantienen relaciones de respeto con el jefe del Estado mexicano.

Por eso, destacó que haya el compromiso y el respeto de ambas partes y cumplimiento de sus funciones, lo que representa un paso importante para iniciar en pocos meses el proceso electoral.

En relación con el organismo electoral nacional, dijo el académico de la Ibero Puebla, tienen en este momento, la tarea y chamba fuerte con respecto a las precampañas, con los precandidatos.

Ante la creciente presencia de aspirantes en los reflectores de lo público y político, Valdivieso Sandoval, dijo que, el INE tendrá que estar muy atento, porque su trabajo como árbitro de los comicios federales del próximo año ya empezó.

Asimismo, dijo que, si somos muy rigurosos, los aspirantes del partido político Movimiento Regeneración Nacional no están compitiendo por una candidatura, más bien, están en el planteamiento de quién va a ser el coordinador dentro del proceso electoral nacional.

Por eso, el analista político aseveró que, no hay ninguna autoridad que pueda aplicar sanciones por motivo electoral, además que, no se ve ninguna ilegalidad dentro de esas acciones.

Es, por ciento, dijo, un mecanismo que se usa con bajo riesgo interno de algunas heridas y posibles fracturas para elegir a su futuro candidato a la presidencia de la república y lo mismo harán para los cargos a gobernador en las 9 entidades federativas en que se cambian a los titulares del poder ejecutivo local.

Por eso, aseguró que, todos esos temas que hay que detener generan afectaciones, pero la autoridad electoral no se hace a un lado, porque tienen que vigilar la actuación de todos los actores políticos.