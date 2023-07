En una evaluación del ciclo escolar que terminó, el sistema educativo está en deuda con los alumnos y con los padres de familia, que no han recibido la formación adecuada para su futuro de vida.

Para el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, en la actualidad no hay una gran movilización pedagógica, social ni política, porque solo se enfocan en cumplir con los planes y programas de estudios sin ir más allá.

Ante eso, aseveró que el sistema educativo poblano no ha cumplido con ofrecer los estándares de calidad que se presumen desde los gobiernos federal y estatal, porque hay rezagos recientes que no pueden ser paliados y otros históricos que no se cumplen por la falta de recursos en el sector.

Dentro de los pendientes, están las actualizaciones de los planes y programas de estudio, que todavía responden a los intereses de los gobiernos neoliberales y que no brindan a los alumnos el entendimiento real de la actualidad.

Por eso, espera que la puesta en marcha de la Nueva Escuela Mexicana traiga mayores oportunidades de nuevos conocimientos para los estudiantes de los niveles básicos y recupere parte de lo perdido en los años del modelo neoliberal mexicano.

Para ello, reconoció, primero tiene que aplicar algunos cambios en la propuesta inicialmente difundida, para alcanzar las metas que debe tener a favor de la comunidad escolar de los diferentes grados educativos.

Guerra Castillo, señaló, además, que se deben fomentar cambios en la organización sindical, donde haya una verdadera inclusión de la base magisterial, que son los que sostienen a la dirigencia gremial.

El problema, dijo, es que el sindicato se mantiene como un lastre para los trabajadores de la educación de a pie, porque prevalecen las malas condiciones laborales dentro del SNTE y no se observan intenciones de mejorarlas.

El vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano reiteró que, hay deudas con los estudiantes y sus padres de familia, que se deben solventar desde la SEP federal y poblana, que son las encargadas de aplicar las formas educativas y los nuevos modelos del sistema de enseñanza- aprendizaje.

Guerra Castillo, reiteró que, el término de la calidad es subjetivo, porque se difundió la definición de la experta Sylvia Schmelkes, con la finalidad de sustentar la reforma educativa y la política neoliberal por eso, la calidad es hoy, un término ambivalente, sin resultados palpables.

“Objetivamente, hay que hablar de las condiciones de los maestros, de los contextos legislativo, cosas más concretas, porque no se cumplen con las altas metas de la transformación educativa, aunque se han hecho cosas”.

El propósito de la calidad educativa es elevar la equidad de acceder en las mismas condiciones a los servicios escolares que otorga el Estado mexicano, que deben ser en condiciones de gratuidad, pero también con las mismas herramientas para todos en cualquier lugar.