En el escenario nacional se observa la reconfiguración de un nuevo escenario político, mientras vemos partidos políticos desgastados en la alianza, el PRI, PAN y PRD, “que están desgastadísimos”, se abren posibilidades de la aparición de nuevos partidos y una redistribución de fueras.

Para el politólogo de la UPAEP, Juan Pablo Aranda Vargas, la entrada de una persona en la lucha electoral, le inyecte una nueva perspectiva que confronte directamente a Morena, puede exigir el nacimiento de otros partidos políticos o una redistribución de fuerzas.

Por eso, dijo, se puede modificar el tablero político, porque los partidos de oposición no representan opciones y la que puede ser una opción es la senadora Xóchitl Gálvez, que no es de los viejos cuadros, “se vuelve atractiva porque no se le puede identificar como esos viejos cuadros”.

“Será interesante ver el surgimiento de nuevos partidos, de nuevas fuerzas, de nuevos grupos, porque la juventud no está representada y con esta visión en el hecho de que podamos tener una presidenta".

Ante eso, dijo incluso que, si es Claudia Sheinbaum, es bueno que una mujer en la presidencia, “por ahí puede haber algo interesante para la democracia mexicana”.

El director del departamento Formación Humanística de la UPAEP; dijo que, se puede radicalizar la tendencia política y social, porque hay un encono social enorme gracias al antagonismo promovido desde palacio nacional, que ha sido muy efectivo para el gobierno, pero también ha sido destructivo para la sociedad.

Por eso, la entrada de nevos actores, si se considera que no van a tener esa disciplina partidista que tanto daño nos ha hecho podría reconformar el sistema político mexicano, la forma de hacer política y cambiar los principios democráticos que tan perdidos traemos.

“Xóchitl Gálvez es una persona que puede hacer eso, porque no necesitamos una retórica burda hacia los políticos, sino necesitamos políticos que no traigan una cola gigantesca detrás”.

“Sin meter las manos por nadie Xóchitl da la apariencia de tener esos políticos que nos podría prometer el elemento indígena y de la pobreza empiece a surgir y tener un poco más de voz, no en el esquema clientelar del actual Morena sino estar representados y sacarlos hacia la zona de bienestar”.

La senadora remueve los viejos acuerdos, no tiene miedo de nada y no trae tanta cola que le pisen.

Aranda Vargas, dijo, “la sociedad y la ciudadanía son los que traen la gran crisis la política está mal, pero más que otra cosa, la ciudadanía, pero se necesita de manera urgente que la academia, las universidades, los medios de comunicación y los empresarios empezar cambiar la lógica que tenemos de la democracia y la política”.

Y es que, estos nombres ensucian y enlodan, por eso, hay que poner en las manos de la ciudadanía decisiones que nos urgen tomar, porque hay problemas serios que enfrentar como para enfrascarse en buscar quienes quieren la presidencia, que es importante, pero lo es más echar a andar el problema de los liderazgos locales, eso se los ha olvidado.

“Es importante el tema de la presidencia de la república, pero más importante el tema de los liderazgos locales ciudadanos que empujen proyectos verdaderamente importantes”.