En la Fiscalía y en los juzgados de violencia familiar y violencia en contra de las mujeres, que, además, reciben un trato con desprecio y actos groseros de parte de elementos de seguridad, no está preparada para el trato a las víctimas y las revictimizan.

Así lo aseguró el académico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), Julio Santos Lozano, integrante de la comisión ejecutiva estatal de atención a Víctimas, “veo como se revictimiza a las víctimas, me ha tocado presenciar como los de seguridad, es gente que no está preparada y no tiene sensibilidad”.

Alertó que no tienen protocolos para la protección de las víctimas, que se enfrentan a un policía que los trata mal y mientras esperan que los atiendan están en la calle bajo un sol incremente y los retiran del lugar.

Para todos ellos, dijo el litigante, avanzan los trabajos de la comisión estatal de víctimas, de la que forma parte del consejo ejecutivo estatal, “este gobierno ha tenido el cuidado y el decoro de sesionar como debe de ser”.

Recordó que la primera sesión fue hace unos meses, cuando se nombró al comisionado de víctimas, porque ese lugar estuvo acéfalo por mucho tiempo.

Sin embargo, con la participación de la sociedad civil, avanzan en su conformación, “es un tema muy amplio que faltan manos, aunque hay disposición por parte de la administración y la primera sesión la presidió el gobernador Sergio Salomón, algo que no se había visto en mucho tiempo porque”.

Y es que, dijo, desdeñaban este tipo de situaciones, que en esta ocasión fue encabezada por el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, con representación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, de Gobernación y varias dependencias que forman parte de la comisión.

Por eso, agregó, proponen instalar un módulo para recibir a las personas para que controlen el trabajo de los guardias, con acompañamiento y asesoría, que tengan lugares dignos que le faltan a la Fiscalía.

“No llevan a cabo un trabajo efectivo y eficaz, los ministerios públicos están con 150 carpetas de investigación a su cargo, lo que es imposible, por eso urge presupuesto para que la Fiscalía crezca”.

Puede ser muy romántico llegar a ese punto, aclaró, pero solo falta disposición, porque la autoridad lo puede arreglar, “se debe tener a un titular que tenga la capacidad, la calidad y la experiencia para llevar a cabo un cambio en cuestión de justicia, que incluye un cambio de actitud por parte de las autoridades, que puedan cumplir con esta demanda a la ciudadanía”.

Recordó que, el titular es Germán Caporal Flores, que tiene buena trayectoria, conocimiento de derechos humanos y lleva muy bien el tema de víctimas, que es muy sensible ante algo que lastima a la sociedad.

Su participación en la comisión es como parte de la sociedad civil, reconoció Santos Lozano, de una organización que se dedica a los derechos humanos, por eso, reiteró el compromiso de realizar una tarea loable, y profunda.